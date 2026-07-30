Puig incrementa ventas pero reduce ganancias en el primer semestre del año

Puig encara nueva etapa con el viento algo revuelto pero confiado en el buque que pilota. El grupo de fragancias, maquillaje y cosmética llega a mitad de 2026 habiendo facturado 2.354 millones de euros, un 2,4% más que en el mismo periodo de 2025. El salto es del 4,4% en términos comparables, es decir, sin tener en cuenta el efecto del cambio de divisas o de los movimientos que ha vivido la compañía y el mercado.

Son cifras de crecimiento algo más discretas que otros años, un escenario que ya anticipaba la empresa dueña de marcas como Carolina Herrera, Rabanne o Jean Paul Gaultier a cierre del año pasado y que tiene que ver con la debilidad global del mercado del lujo, pero también –según atribuye directamente la empresa–, a la evolución de los tipos de cambio. "Tuvo un impacto negativo del -2% en las ventas netas reportadas durante el periodo, principalmente por la debilidad del dólar estadounidense", precisa la compañía en un comunicado.

El documento señala, asimismo, hacia la situación en Oriente Medio, cuyo impacto calculan en 14 millones de euros este primer semestre, lo que equivale a un -0,6% de las ventas totales del periodo.

Además, sus ganancias también se ven algo mermadas tanto por esta situación, como por determinados costes extraordinarios desembolsados en esta primera mitad del año y en comparación con unos ingresos financieros fuera de lo corriente en el periodo contra el que se comparan. El grupo registra, así, un beneficio neto de 267 millones de euros, en torno a un 4% menos que en el mismo periodo del año previo. Sin tener en cuenta los elementos que impactan negativamente, sería de 260 millones de euros, un 5% más.

Es igualmente, en palabras de su consejero delegado, José Manuel Albesa, "un sólido primer semestre de 2026", que destaca, pese a todo lo anterior, por haber "ganado cuota de mercado en el conjunto de categorías y regiones". "El crecimiento del 4,4% a perímetro y tipo de cambio constantes en las ventas netas refleja la fortaleza de nuestra conexión con los consumidores a nivel global y el carácter distintivo de nuestras marcas", añade.

El momento que vive el grupo

Lo cierto es que la empresa se encuentra en un momento clave. Terminó en 2025 su plan estratégico de cinco años habiendo superado su objetivo de estar facturando 5.000 millones de euros anuales y está a la espera de presentar, en octubre, el plan que guiará su estrategia de crecimiento los próximos años. De momento, en este arranque de año ha quedado claro que lo hará sola –una vez descartada la fusión con Estée Lauder–, sin un miembro de la familia Puig como consejero delegado por primera vez en su historia y con un equipo directivo más especializado.

Ha sido en este primer semestre que José Manuel Albesa ha sido nombrado como nuevo director general del grupo (Marc Puig sigue como presidente ejecutivo) y que la compañía ha creado cargos de dirección para cada una de las regiones del mundo y para cada uno de sus grandes negocios.

Resultados por segmentos

El balance económico del primer semestre da alas a la mayoría. El negocio de fragancias (el más importante para la compañía) incrementa cerca de un 4% sus ventas; el de maquillaje, un 9%; y el de cosmética para el cuidado de la piel un 2,3%. Todo en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estos últimos meses han invertido, según ha explicado Albesa en la llamada con analistas, 260 millones de euros en aumentar hasta el 85% la porción de la marca de maquillaje Charlotte Tilbury que controlan.

La nota negativa es el descenso registrado en el área de negocio de cosmética en el trimestre que va de abril a junio, cuando se vendió un 0,3% menos que en los mismos meses de 2025. Atribuyen este ajuste a la ralentización general del mercado de 'skincare' premium que, incluso con el tirón de su marca Uriage, ha propiciado "una demanda más moderada" en la categoría. Esto, combinado con las inversiones realizadas en sus marcas como parte de su intención para reforzarlas a largo plazo, ha hecho que empeore la rentabilidad de esta unidad de negocio. Lo mismo ha ocurrido con el maquillaje, aunque, en este caso, por la compra de más parte de Charlotte Tilbury.

En cuanto al análisis por geografías, los ingresos en Europa, Oriente Medio y África avanzan un 2,6%, exactamente mismo porcentaje que en América. En cambio, las ventas se disparan un 20% en los mercados asiáticos.

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Con este termómetro de situación, Albesa se ha mostrado confiado en alcanzar sus objetivos para 2026, que son crecer a un ritmo más notable de lo que lo hace su sector, el de la "belleza 'premium'", y mantener estable el margen de ebitda ajustado. En el primer semestre de 2026, este se sitúa en el 19,5%.