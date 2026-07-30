¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy jueves?

Hoy, jueves 30 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,255€ el litro. La estación OCÉANO de Güímar en la isla de Tenerife, Polígono Industrial Valle de Güimar, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 1,335€ el litro. En Candelaria, Tenerife, la estación de servicio TGAS LAS CALETILLAS, Carretera Acceso a Caletillas km 14, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,388€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,411€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,411€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,335€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14 en Candelaria a 1,388€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,255€ el litro, seguida por la estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar del municipio de Güímar a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,638€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,649€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,559€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,618€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 30 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,489€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,538€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,799€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,799€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,535€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,649€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,659€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,729€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,719€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38 de Alajeró a 1,749€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,689€ el litro. La segunda opción más barata es la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en Vallehermoso a 1,689€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,619€ el litro, seguida por la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 del municipio de Vallehermoso a 1,619€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,411€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,255€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,298€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 30 de julio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,335€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MAYORAZGO a 1,415€ el litro de Gasóleo A en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 30 de julio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,354€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en DISA VISTABELLA, a 1,459€ el litro, situada en Calle la Milagrosa, 2. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,479€ el litro en Gasóleo A en CARRETERA TF-152 KM. 2,08.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [30/07/2026 8:16:54]