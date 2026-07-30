El Gobierno lo hace oficial: los tinerfeños nacidos en 2008 ya pueden pedir esta ayuda anual de 400 euros para gastar en estos productos

Los tinerfeños que cumplan 18 años este año tienen derecho a solicitar esta ayuda directa de 400 euros. El plazo para pedir el Bono Cultural Joven ya está abierto y se ha convertido en un importante apoyo económico para miles de jóvenes, que pueden destinar esta cantidad a disfrutar de actividades y productos culturales con mayor facilidad.

Desde el 22 de junio hasta el 31 de octubre de 2026, el ministerio de Cultura permite que los interesados soliciten el bono en la propia plataforma habilitada por el departamento que dirige Ernest Urtasun.

Así puedes conseguir la ayuda de 400 euros / Ministerio de Cultura

Esta edición estrena una novedad muy importante. Se amplían las posibilidades de gasto, porque además de libros, cine, conciertos o plataformas digitales, también permitirá destinar el dinero a instrumentos musicales, material para la creación artística y cursos relacionados con la cultura. Con esto, el ministerio pretende impulsar un papel más activo de los jóvenes en la creación cultural.

Quién puede pedir el Bono Cultural Joven

La ayuda está dirigida exclusivamente a las personas nacidas en 2008, es decir, quienes cumplen 18 años durante este año. Además, deberán cumplir alguna de estas condiciones:

Tener nacionalidad española.

Contar con residencia legal en España.

Ser solicitantes de asilo.

Tener la condición de desplazados temporales.

Ser extranjeros extutelados.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el programa podría beneficiar este año a más de 561.000 jóvenes. Desde su puesta en marcha, el programa ha beneficiado a cerca de 1,3 millones de jóvenes.

El trámite para obtener los 400 euros debe realizarse exclusivamente a través de la web oficial del Bono Cultural Joven. Esta ayuda funciona mediante una tarjeta prepago, que puede utilizarse tanto en formato digital desde el teléfono móvil como en una tarjeta física enviada al domicilio del solicitante.

Así se pueden gastar los 400 euros

El programa mantiene dos modalidades para utilizar la ayuda. La primera permite repartir el dinero entre distintos tipos de productos y actividades:

Hasta 200 euros para artes escénicas, cine, conciertos, museos, patrimonio cultural, festivales, cursos presenciales, instrumentos musicales, cámaras fotográficas o programas de creación artística.

para artes escénicas, cine, conciertos, museos, patrimonio cultural, festivales, cursos presenciales, instrumentos musicales, cámaras fotográficas o programas de creación artística. Hasta 100 euros para libros, prensa, revistas, videojuegos, discos de vinilo o CD.

para libros, prensa, revistas, videojuegos, discos de vinilo o CD. Hasta 100 euros para consumo digital, como plataformas audiovisuales, música en línea, audiolibros, libros electrónicos, pódcast o suscripciones digitales.

Como alternativa, el beneficiario puede destinar la totalidad de los 400 euros a una única categoría, ya sea cursos culturales, instrumentos musicales o material para la creación artística.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario tendrá 12 meses para gastar el dinero en cualquiera de las casi 4.000 entidades adheridas al programa en toda España y que se pueden consultar en la página del Bono Cultural Joven.