El Gobierno y el BOE ya lo han hecho oficial: el el Bono Alquiler Joven amplía las cuantías de las ayudas a los alquileres

El acceso a una vivienda propia se ha convertido en uno de los grandes retos para miles de ciudadanos, especialmente para los jóvenes, debido al aumento de los precios y a la crisis inmobiliaria que atraviesa el país. Para intentar facilitar la emancipación y mejorar el acceso al mercado residencial, el Gobierno aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa que está gestionado por las comunidades autónomas e incluye diferentes medidas y ayudas destinadas a quienes buscan dar el paso de independizarse.

El Ejecutivo ha renovado el Bono Alquiler Joven, una subvención que se amplía de 250 a 300 euros mensuales para los jóvenes que alquilan una vivienda completa. Además, también se incrementa el tiempo durante el que puede percibirse.

Bono Alquiler Joven / E. D.

La principal novedad es que la ayuda deja de ser un apoyo de corta duración para convertirse en una prestación que puede mantenerse hasta cuatro años, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos establecidos. En total, un joven beneficiario podría llegar a recibir 14.400 euros si percibe el bono durante las 48 mensualidades previstas por la ley.

Quién puede acceder a la ayuda

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan legalmente en España y tengan un contrato de alquiler de su vivienda habitual o de una habitación.

Uno de los requisitos fundamentales es acreditar ingresos regulares. No es necesario estar desempleado ni tener un contrato indefinido, pero sí demostrar una fuente estable de ingresos, ya sea mediante un empleo, una actividad como autónomo, una prestación o incluso determinadas becas.

Además, los ingresos anuales no podrán superar tres veces el IPREM, lo que en 2026 equivale aproximadamente a 25.200 euros brutos al año. Sin embargo, las comunidades autónomas podrán elevar este límite en determinados supuestos, especialmente en zonas donde el precio del alquiler sea más elevado.

El alquiler también tiene límites

La ayuda no está disponible para cualquier contrato. El precio mensual del alquiler deberá respetar unos topes fijados por el programa estatal:

Hasta 1.000 euros al mes si se alquila una vivienda completa.

si se alquila una vivienda completa. Hasta 600 euros mensuales cuando se trate del alquiler de una habitación.

cuando se trate del alquiler de una habitación. Hasta 900€/mes o 450€/mes en alquiler de habitación, previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento

En algunos municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, las comunidades autónomas podrán autorizar límites superiores.

La ayuda debe declararse en el IRPF, ya que Hacienda la considera una ganancia patrimonial, circunstancia que puede influir en el resultado de la declaración de la renta.

Cuánto dinero se puede cobrar

El nuevo Bono Alquiler Joven diferencia dos modalidades de ayuda:

300 euros al mes para quienes alquilen una vivienda completa.

para quienes alquilen una vivienda completa. 200 euros mensuales para quienes vivan en una habitación alquilada.

En ambos casos, la duración máxima será de 48 meses, siempre que el beneficiario mantenga los requisitos exigidos.

La gestión corresponde a cada comunidad autónoma, aunque los requisitos básicos son comunes en toda España. Las convocatorias autonómicas comenzaron a abrirse durante el verano de 2026, por lo que los interesados deberán consultar la sede electrónica de la consejería de vivienda de su comunidad para conocer los plazos concretos.

En el caso de Canarias, se encuentra en fase de consulta pública hasta hoy mismo, por lo que pronto se conocerán más novedades de esta reforma del Bono Alquiler Joven.