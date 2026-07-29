Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de vandalismo en Santa CruzGasto en seguros privados en CanariasAyudas del Gobierno a CanariasPlan contra incendios forestalesOlimpiadas de la tercera edad en Las TeresitasTiempo en TenerifeRestos humanos en Garachico
instagramlinkedin

Resultados empresariales

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

La empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook facturó 117.111 millones de dólares los primeros seis meses del año, un 30 % más interanual

Fotografía de archivo que muestra a personas caminando frente a las oficinas de Meta en Menlo Park.

Fotografía de archivo que muestra a personas caminando frente a las oficinas de Meta en Menlo Park. / JOHN G. MABANGLO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

El gigante tecnológico Meta divulgó este miércoles un beneficio neto de 42.621 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 22 % más interanual, impulsado por sus redes sociales y por la inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook facturó 117.111 millones de dólares los primeros seis meses del año, un 30 % más interanual, con el negocio publicitario de esas redes como motor de ingresos, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

"La IA está acelerando nuestro negocio principal hoy, alimentando nuestra siguiente generación de productos y abriendo la puerta a oportunidades corporativas completamente nuevas", dijo en la nota el máximo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

"Los resultados ya se ven, y soy optimista respecto al potencial de futuro", agregó el jefe de Meta, que recientemente ha lanzado un nuevo modelo de IA de la serie Muse Spark y está imbuyendo sus productos con IA.

En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, Meta ganó 15.848 millones, un 14 % menos respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, y facturó 60.801 millones, un 28 % más.

Por segmentos, las redes sociales ingresaron 60.370 de esos millones, mayoritariamente gracias a la publicidad. En conjunto, la empresa contabilizó una media de 3.600 millones de usuarios diarios activos.

La división de Reality Labs, dedicada al metaverso y que nunca ha sido rentable, ingresó 431 millones y elevó las pérdidas operativas hasta 4.619 millones.

La empresa argumentó que sus costes se incrementaron un 55 %, hasta 42.000 millones, incluyendo un cargo de 2.400 millones relacionado con litigios y otros 1.180 millones por indemnizaciones por una ronda de despidos en mayo.

En ese sentido, Meta incrementó sus previsiones de gasto anuales para incluir esos costes por litigios, hasta al menos 165.000 millones, y advirtió de que afronta "varios juicios relacionados con jóvenes este año en EE.UU., lo que puede resultar en pérdidas".

La partida de gastos de capital, en la que se fija Wall Street por abarcar la inversión en infraestructuras de IA, se mantiene en un rango de 130.000 a 145.000 millones.

Las acciones de Meta, que terminaron una jornada generalmente negativa en bolsa con una bajada del 1,3 %, se desplomaban casi un 7 % en las operaciones electrónicas tras publicarse los resultados.

Noticias relacionadas

Según los analistas, la reducción de beneficios trimestrales y la previsión de negocio para el trimestre en curso no cumplieron las expectativas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  2. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  3. Socorristas salvan en Tenerife a un padre y su hijo arrastrados por la corriente en una playa
  4. Grave accidente en La Matanza: un herido crítico y cuatro trasladados tras chocar una guagua y un coche
  5. Aparecen restos humanos en la costa de Garachico: una de las hipótesis es que pertenecen a un represaliado del franquismo en la Guerra Civil
  6. El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia de siempre: la carne de fiesta es una de las especialidades de la casa
  7. Patrimonio pide la intervención urgente para retirar los restos humanos hallados en Garachico
  8. San Juan de la Rambla instalará una pantalla gigante para seguir a su equipo en el Grand Prix del Verano

El incendio de Castellón sigue activo y sin control

Cuatro mujeres denuncian a Jared Leto por agresión sexual

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina y Gavi por los incidentes en la final

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

Dani y Chapela animan el cuarto ensayo de pretemporada del CD Tenerife

Dani y Chapela animan el cuarto ensayo de pretemporada del CD Tenerife

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"
Tracking Pixel Contents