Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa a los trabajadores tinerfeños: "Si tu jefe te pone delante un papel para que lo firmes, no lo hagas"

Muchos trabajadores se encuentran con que sus jefes les ponen delante un documento y les presionan para firmarlo, a menudo sin explicarles su contenido. El problema de hacerlo sin leerlo puede parecer un simple trámite, pero en algunas circunstancias puede tener consecuencias importantes en tu empleo. Así lo ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha alertado que es "una de las mayores estafas a nivel laboral".

El experto destaca que algunas empresas entregan documentos para que los empleados los firmen con rapidez. Muchas veces, su contenido no siempre se refleja con claridad. Por ello, se recomienda revisar detenidamente cualquier papel antes de estampar la firma, especialmente cuando se hace referencia a la prevención de riesgos laborales o a la entrega de material de protección.

El riesgo de firmar algo que no se ha leído

Según explica Juanma Lorente, uno de los casos más delicados se produce cuando un trabajador firma un documento en el que consta que ha realizado un curso de prevención de riesgos laborales o que ha recibido los equipos de protección individual (EPI), pese a que ninguna de esas dos circunstancias se haya producido.

En estos casos, la firma se convierte en la documental que beneficia a la empresa si ocurre un accidente laboral en algún momento.

El abogado insiste en que si el empleado sufre una lesión, y la compañía puede justificar con ese documento que se cumplieron las obligaciones de prevención, la reclamación por posibles responsabilidades podría complicarse.

La prevención de riesgos es una obligación empresarial

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a proporcionar formación adecuada a sus trabajadores y facilitar los equipos de protección necesarios cuando el puesto lo requiera.

Nunca firmes estos documentos sobre riesgos laborales / UGT-A - Archivo

Por eso, los expertos recuerdan que solo debe firmarse un justificante cuando realmente se haya recibido la formación o el material que figura en el documento.

En caso de duda, aconsejan pedir una copia, leer el contenido con calma o solicitar aclaraciones antes de firmar. Una decisión tomada en apenas unos segundos puede tener consecuencias si más adelante es necesario reclamar por un accidente o demostrar que la empresa incumplió sus obligaciones en materia de seguridad laboral.