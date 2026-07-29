Torres revoluciona la primera línea ejecutiva del BBVA para impulsar la IA en el banco

El BBVA ha puesto en marcha una auténtica revolución de la primera línea ejecutiva del grupo, lo que en otras entidades sería asimilable al Comité de Dirección. En total, la entidad cambia a los máximos responsables de diez áreas estratégicas, entre las que destacan el responsable de México, donde José Luis Elechiguerra, actual responsable de Global Risk Management, sustituye a Eduardo Osuna (México supone aproximadamente la mitad del negocio del grupo), y dirección financiera, donde Gonzalo Rodríguez, hasta ahora responsable de banca minorista en España, sustituye a Luisa Gómez Bravo, hasta ahora habitual acompañante del consejero delegado, Onur Genç, en las presentaciones de resultados.

Este fuerte movimiento, que con carácter general entra en vigor el 1 de septiembre, se produce poco más de un año después de la fallida opa sobre el Sabadell. El presidente del grupo, Carlos Torres, ha decidido que ocho personas abandonen las funciones ejecutivas en el grupo, aunque alguno seguirá ligado a la entidad "en iniciativas de interés para el grupo".

Contexto de "cambio acelerado"

Torres, afirma en un comunicado que "en un contexto de cambio acelerado, este liderazgo renovado nos sitúa en la mejor posición para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento".

La sacudida es total. La primera línea ejecutiva del BBVA, aparte del presidente y el CEO, está integrada por 22 áreas, con su respectivo líder, con lo que el cambio de nombres alcanza casi a la mitad de estas áreas. El cambio es más llamativo en las áreas que dependen directamente del presidente. Ahí se han sustituido a los responsables de Strategy & M&A (la asume Roberto Albadalejo, actual responsable de grandes clientes corporativos, y sustituye a Victoria del Castillo); Legal (Jacobo de Nicolás, ahora responsable de los servicios jurídicos en México, sustituye a María Jesús Arribas); Talent & Culture (Victoria del Castillo sustituye a Paul Tobin); General Secretariat (Rosario Mirat, actual responsable del Gabinete de Presidencia, sustituye a Domingo Armengol) e Institutional Engagement (que asume Mario Pardo, ahora Country Manager del BBVA en Colombia). Es decir, en lo que depende de Torres se ha cambiado a cinco de los nueve responsables. Continúan en sus puestos los líderes de las siguientes áreas: Engineering (Carlos Casas), AI Transformation (Antonio Bravo), Communications (Paula Puyoles) e Internal Audit (Carlos Sanz-Pastor).

En la entidad explican que todos los cambios son promociones internas y se consideran expertos en transformación, innovación y atención al cliente. "El líder de cada área debe cumplir estas condiciones", aseveran estos medios.

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EL CEO del grupo, Onur Genç, considera que "estos cambios nos permitirán avanzar con decisión en nuestras prioridades estratégicas, en un entorno marcado por el profundo impacto de la inteligencia artificial, manteniendo siempre al cliente en el centro".

Fuente: El Periódico