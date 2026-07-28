Los precios más bajos de la gasolina y el gasóleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy martes 28 de julio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, martes 28 de julio, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 1,255€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,259€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,335€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,338€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,348€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 1,335€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,338€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 28 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,255€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la estación de TGAS-TU TRÉBOL ofrece la Gasolina 95 a 1,259€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,348€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,588€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL PUNTALLANA en Carretera General km 8 de Puntallana a 1,589€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,529€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,597€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,449€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,518€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,659€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,699€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,779€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,779€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy martes 28 de julio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,535€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,629€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,719€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,749€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,689€ el litro.

La Gomera tiene hoy, martes 28 de julio, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,619€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,619€.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,335€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,338€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,255€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,259€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,348€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Calvo Sotelo, con un precio de 1,409€ el litro de Gasolina 98 en la estación SHELL LA LAGUNA. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,438€ el litro. La estación PCAN de Calle Lázaro López, 6 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,445€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle la Milagrosa, 2, en la estación DISA VISTABELLA que tiene la Gasolina 95 a 1,354€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/07/2026 8:12:08]