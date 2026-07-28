Repsol, Moeve y BP se enzarzan en una nueva guerra de descuentos en las gasolineras durante el verano

Las grandes petroleras vuelven a enzarzarse en una guerra de descuentos en sus gasolineras durante el verano. El precio de los combustibles acumulan continuas subidas durante el último mes en plena volatilidad del petróleo al calor la mayor o menor tensión en el conflicto en Oriente Medio y tras el fin de la rebaja del IVA que aplicó de manera excepcional el Gobierno precisamente para frenar el impacto en el surtidor de la guerra en Irán. Repsol, Moeve y BP vuelven a activar rebajas mejoradas para los conductores y ahora se lanzan a concentrarlas los fines de semana o en los picos de desplazamientos en coche de las operaciones estivales de salida y retorno.

Repsol se adelantó y metió presión a sus rivales anunciando las rebajas especiales para particulares y profesionales adscritos a su programa de fidelización durante los fines de semana durante el verano, desde mediados de julio y hasta final de agosto. Las rebajas ampliadas pueden alcanzar hasta los 45 céntimos por litro en función de la cantidad de servicios que se tenga contratados con la compañía.

De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con el programa de fidelización Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…). En los fines de semana hasta fin de agosto la compañía eleva estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante. Además, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a los que paguen con la tarjeta Visa Waylet y a los profesionales que cuenten con la tarjeta Solred.

Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy reaccionan de nuevo a la estrategia de Repsol y también aplicarán descuentos mejorados durante la campaña vacacional de verano. Las dos compañías, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambos grupos, duplicarán los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas en los momentos de mayor número de desplazamientos por carretera (del jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto; desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto; y desde el viernes 28 hasta el lunes 31 de agosto).

Los más de cuatro millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, podrán acceder a descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías. Según los cálculos de las compañías, un conductor que realice un repostaje de 50 litros de combustible podrá obtener hasta 30 euros de ahorro en saldo aplicando el máximo ahorro contemplado en la oferta en las 1.300 gasolineras del grupo.

BP también ha entrado en la batalla del surtidor este verano, y ofrece descuentos de hasta 15 céntimos en carburantes durante los fines de semana a los usuarios del programa de fidelización miBP. La promoción estará vigente de viernes a domingo, todas las semanas hasta el 30 de agosto. En el caso del carburante regular, el descuento será de 10 céntimos por litro. En el caso de los carburantes Ultimate, el descuento de la campaña será de 15 céntimos por litro.

Las grandes petroleras han venido desarrollando estrategias de descuentos ampliados en los últimos meses en respuesta al encarecimiento de los combustibles por la guerra en Oriente Medio, y ahora reactivan las rebajas especiales que se suman a las medidas temporales aprobadas por el Gobierno. El Ejecutivo puso fin el pasado 29 de junio a la rebaja del IVA hasta el 10% que se aplicaba a los combustibles en los meses previos y lo elevó al 21% habitual, pero también aprobó una reducción del impuesto especial de hidrocarburos para aplicar rebajas de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre.