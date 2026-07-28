Miguel Benito, asesor laboral, da una alegría a miles de trabajadores: "Muchos trabajadores podrán recuperar el festivo del 15 de agosto que cae en sábado"

En pleno verano, millones de trabajadores están pendientes de la llegada de sus vacaciones. Mientras algunos ya disfrutan de sus días de descanso, otros tendrán que esperar hasta agosto para desconectar del trabajo. Sin embargo, quienes no tengan vacaciones este mes miran el calendario laboral para saber cuándo será el próximo festivo. Para ellos llega una mala noticia, porque el próximo 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, cae en sábado. Pese a esto, se puede recuperar, como explica el asesor laboral Miguel Benito Barrionuevo (@empleado_informado).

La Audiencia Nacional reconoció en la sentencia 88/2026 la posibilidad de compensar los festivos que coinciden con sábados o domingos en determinados sectores. Pese a la alegría que supone para muchas personas, los expertos recuerdan que esa resolución no crea un derecho general para todos los trabajadores, sino que analiza un caso muy concreto.

La sentencia que ha generado la polémica

En un procedimiento relacionado con el sector del contact center, la Audiencia Nacional interpretó el convenio colectivo aplicable y concluyó que, cuando un festivo nacional coincidía con un sábado, los trabajadores afectados podían disfrutar de ese descanso en un plazo máximo de 14 días.

El sector de las llamadas telefónicas se ha beneficiado de esta resolución / SHUTTERSTOCK

Sin embargo, Miguel Benito advierte inmediatamente de que esa conclusión no puede trasladarse automáticamente al resto de sectores.

No todos los trabajadores pueden reclamar otro día libre

El motivo de que no todos los empleados se beneficien de la sentencia es que esta no procede del Tribunal Supremo, sino de la Audiencia Nacional, y analiza un convenio colectivo muy específico.

Cada convenio regula de forma distinta la distribución de la jornada, los descansos y la compensación de los festivos, por lo que la respuesta puede variar dependiendo de la empresa o del sector de actividad.

Por eso, el hecho de que el 15 de agosto caiga en sábado no implica por sí solo que todos los trabajadores tengan derecho a otro día de descanso.

Actualmente, la legislación laboral española no establece una norma general que obligue a compensar automáticamente todos los festivos nacionales cuando coinciden con un sábado.

En la mayoría de los casos, la posibilidad de recuperar un festivo que cae en sábado o domingo depende de lo que establezca el convenio colectivo aplicable. Sin embargo, en esa fecha muchos pueblos de España celebran sus fiestas, por lo que muchos trabajadores podrán beneficiarse de una alternativa. Numerosos ayuntamientos trasladan estos días no laborables al viernes anterior o al lunes siguiente, permitiendo disfrutar de la jornada festiva en otra fecha aprovechando sus celebraciones.