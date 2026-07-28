Merlin eleva un 12% sus ingresos impulsados por los centros de datos

Merlin Properties cerró el primer semestre de 2026 con unos ingresos totales de 308 millones de euros, un 11,7% más que un año antes, impulsada por el crecimiento del negocio de centros de datos. El resultado bruto de explotación (ebitda) avanzó en la misma proporción, hasta 229 millones, mientras que el beneficio operativo (FFO), la principal referencia para medir la evolución recurrente de una socimi, aumentó un 8%, hasta 180 millones, pese al incremento de los gastos financieros.

El beneficio neto contable alcanzó los 579 millones de euros, apoyado en la revalorización de la cartera. El valor bruto de los activos se situó en 13.508 millones, un 3,7% más en términos comparables que en diciembre de 2025. Los centros de datos explicaron alrededor del 80% de la creación de valor del semestre. El valor neto de los activos (EPRA NTA) ascendió a 9.913 millones, equivalentes a 15,99 euros por acción, después de descontar los 0,22 euros por título repartidos en mayo.

El endeudamiento se redujo al 24,5% del valor de los activos, frente al 28,9% registrado al cierre de 2025, después de la ampliación de capital realizada en marzo para financiar la tercera fase del Plan Mega. La compañía dispone de 2.571 millones de liquidez y su deuda tiene un vencimiento medio de cuatro años. S&P y Moody’s han mantenido sus calificaciones en BBB+ y Baa1.

Los centros de datos impulsan las cuentas

El crecimiento de la división digital también ha llevado a Merlin a elevar sus previsiones para el conjunto del ejercicio. La compañía espera alcanzar un beneficio operativo de 340 millones de euros en 2026, por encima de la indicación anterior trasladada al mercado. La socimi acumula ya 160 megavatios (MW) alquilados o prealquilados dentro del Plan Mega y prevé superar ampliamente el objetivo de 200 MW fijado para este año.

La primera fase, formada por 64 MW, está totalmente equipada y alquilada. Los centros de Barcelona y Bilbao-Arasur ya generan flujo de caja completo, mientras que Madrid-Getafe comenzará a hacerlo una vez concluyan las conexiones eléctricas previstas para el cuarto trimestre. Merlin calcula que esta fase aportará 68 millones de ingresos en 2026.

En la segunda fase, que contempla 254 MW, la comercialización avanza por encima de lo previsto. Bilbao-Arasur 02, con 48 MW, fue alquilado por completo doce meses antes de su entrega y Bilbao-Arasur 01, de la misma capacidad, dieciocho meses antes de su entrada en funcionamiento. También avanzan las obras en Lisboa, Madrid-Getafe II y Madrid-Tres Cantos.

La tercera fase suma otros 406 MW. Merlin ha solicitado la licencia de construcción para Bilbao-Arasur 04 y 05 y mantiene negociaciones avanzadas para alquilar la totalidad del campus de Lisboa. En Zaragoza, el proyecto Wind se desarrollará como un único edificio de 144 MW, con entrada en operación prevista para el segundo semestre de 2029.

Crecimiento del 3,3% en las rentas

Los activos inmobiliarios tradicionales también mantuvieron una evolución positiva, con un crecimiento comparable de las rentas del 3,3%. En oficinas, Merlin contrató 85.500 metros cuadrados durante el semestre. Las rentas crecieron un 2,4% y la ocupación alcanzó el 93,6%, con Madrid y Lisboa en el 95,4% y el 96,1%, respectivamente.

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La cartera logística elevó sus rentas comparables un 1,2%, con una ocupación del 95%. El mejor comportamiento correspondió a los centros comerciales, donde las rentas aumentaron un 6,4%, las ventas de los inquilinos un 8,4% y las afluencias un 1,9%. La ocupación de estos activos alcanzó el 96,9%, con una tasa de esfuerzo del 10,8%.