El estudio de Choví "El Verano Real de los Españoles" revela que los españoles cambian de destino, pero no de costumbres

Cada verano cambian los destinos, las carreteras se llenan y millones de españoles hacen las maletas rumbo a las vacaciones. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable año tras año: las costumbres. Cambiamos de playa, de apartamento o de camping, pero seguimos buscando el mismo tipo de bar donde desayunar, el chiringuito al que volver una y otra vez o la mesa alrededor de la que reunirnos con la familia y los amigos.

Esa es la principal conclusión de “El Verano Real de los Españoles”, el estudio elaborado por Choví (*), la empresa líder en allioli, con motivo del lanzamiento de su campaña “¿A qué sabe el verano?”, una investigación que retrata cómo vivimos realmente esta época del año y demuestra que, más allá de los destinos o las modas, el verano español sigue construyéndose a partir de pequeños rituales compartidos.

El verano empieza cuando por fin llegamos

Aunque el calendario marque el inicio del verano en junio, para la mayoría de los españoles la estación comienza mucho más tarde: cuando llegan las vacaciones. El estudio de Choví revela que 6 de cada 10 españoles (62,3%) saldrá de vacaciones este verano, mientras que casi tres de cada diez permanecerán en su ciudad. Para 4 de cada 10 (40,4%), ese momento en el que por fin empiezan las vacaciones es el auténtico inicio del verano, por delante incluso del primer baño del año (32%).

Sin embargo, desconectar no siempre resulta tan sencillo. Aunque la mitad de los españoles consigue olvidarse completamente del trabajo durante esos días de descanso, la otra mitad reconoce que sigue pendiente, en mayor o menor medida, del móvil o del correo laboral.

Cambiamos de destino… pero seguimos haciendo lo mismo

El estudio de Choví deja una paradoja muy española. El 62% de los encuestados afirma que cambia de destino cada verano, pero eso no significa que cambien sus costumbres. Al contrario: una vez llegan, recuperan los mismos hábitos de siempre. Más de la mitad de los españoles (54,9%) reconoce que termina convirtiendo algunos bares en lugares fijos de sus vacaciones, repitiendo en ellos verano tras verano cuando regresa a ese destino. Del mismo modo, más de tres de cada cuatro (77%) siguen regresando cada verano a las fiestas patronales de su pueblo, aunque ya no vivan allí. Más que buscar novedades, los españoles parecen buscar aquello que ya conocen. Lugares, personas y tradiciones que convierten las vacaciones en un espacio reconocible y familiar, incluso cuando el destino cambia.

Y aunque cada vez hay más formas de disfrutar del verano, la playa sigue ocupando un lugar privilegiado en el imaginario colectivo. Casi la mitad de los españoles (47%) continúa eligiéndola como su destino favorito, muy por delante del interior, mientras que un 37% asegura que la elección depende de cada año.

El verano sabe a chiringuito, sobremesa y tiempo compartido

Si hay un lugar capaz de resumir ese imaginario compartido, ese es el chiringuito. Para el 44,3% de los españoles, es el espacio que más “sabe a verano”, muy por delante de otros escenarios como las barbacoas.

Pero el estudio revela que lo verdaderamente importante no es tanto dónde se come como cómo se hace. Para los españoles, una comida de verano perfecta es, ante todo, una comida sin prisas (36,7%) y en buena compañía (35,8%), mientras que la calidad de los ingredientes queda muy por detrás.

Quizá por eso existe un consenso prácticamente unánime sobre uno de los grandes rituales estivales: el 98,3% de los españoles cree que un buen picoteo consigue alargar la sobremesa. Más que una comida, la mesa sigue siendo el lugar donde el verano se comparte.

El allioli ya forma parte de los sabores imprescindibles del verano

Es precisamente alrededor de esa mesa donde el allioli se ha consolidado como uno de los sabores más reconocibles del verano español. Según el estudio impulsado por Choví, ya se sitúa entre los cinco ingredientes que los españoles consideran imprescindibles durante esta época del año, junto a clásicos como la cerveza o la sandía. Su presencia va mucho más allá de momentos puntuales. Tres de cada cuatro españoles consumen allioli, mientras que uno de cada cinco reconoce que se lo pone prácticamente a cualquier plato, sin importar si “pega” o no.

Además, el estudio confirma que el allioli sigue estando estrechamente ligado a los momentos compartidos. Seis de cada diez españoles aseguran consumirlo habitualmente en familia, reforzando su papel como uno de esos sabores asociados a las reuniones veraniegas.

El estudio refleja que el allioli ya forma parte de algunos de los grandes rituales gastronómicos del verano español. Los encuestados lo relacionan con platos tan diversos como la paella, una barbacoa o unas patatas fritas, a los que consideran que son algunos de los que más necesitan allioli para saber realmente a verano.

El estudio también refleja la transformación de algunos referentes culturales. Más de la mitad de los españoles (51,7%) considera que la tradicional canción del verano ha dejado de ser un fenómeno capaz de unir a varias generaciones y solo un 13,8% identifica un único tema como el gran éxito del verano de 2026. Frente a esas modas que evolucionan cada año, las costumbres parecen mantenerse mucho más estables.

“Con la campaña ¿A qué sabe el verano? queríamos reivindicar esos pequeños momentos cotidianos que todos reconocemos y que convierten cualquier comida compartida en el auténtico comienzo de las vacaciones. Este estudio confirma precisamente eso: que, aunque cambien los destinos o las formas de viajar, seguimos encontrándonos en los mismos rituales de siempre. Volver al pueblo, repetir en el bar de confianza, alargar una sobremesa o compartir una mesa con quienes más queremos sigue siendo la mejor forma de empezar el verano”, afirma Aurélie Morin, directora de Marketing de Choví.

Con “El Verano Real de los Españoles”, Choví amplía el territorio de marca iniciado con su campaña “¿A qué sabe el verano?”, poniendo el foco en aquello que permanece generación tras generación. Porque, aunque cada verano sea diferente, hay pequeños gestos que siguen teniendo el mismo sabor: llegar por fin a las vacaciones, sentarse alrededor de una mesa y compartir el tiempo con los tuyos.

(*) Ficha técnica del estudio

"El Verano Real de los Españoles" es un estudio sociológico encargado por Choví y elaborado por Appinio, realizado a través de encuesta online a una muestra de 1.000 personas residentes en España, representativa por género, edad y Comunidad Autónoma. El trabajo de campo se realizó entre el 8 y el 10 de julio de 2026. Los datos recogidos reflejan percepciones y hábitos declarados por los propios encuestados.

Fuente: La Opinión de Murcia