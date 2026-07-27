Gasolineras más baratas hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 1,315€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,318€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 13 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Candelaria, en la estación de servicio TGAS LAS CALETILLAS, Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde la Gasolina 95 está a 1,228€ el litro. La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,345€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy lunes 13 de julio, está en Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, en la estación TGAS LAS CALETILLAS, donde está a 1,228€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a 1,245€ el litro en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

Para llenar el tanque hoy lunes 13 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,419€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de la Palma, a Avenida los Indianos, donde la estación de DISA ofrece la Gasolina 95 a 1,503€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,439€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,520€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio DISA de Santa Cruz de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,573€ el litro en Avenida los Indianos. En San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,573€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,759€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,759€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 13 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,559€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,639€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,669€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,709€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,729€ el litro.

La Gomera tiene hoy, lunes 13 de julio, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,629€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,649€.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, lunes 13 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,315€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,318€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,339€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,362€ el litro en la estación PCAN en Calle Lázaro López, 6.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,447€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,448€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, lunes 13 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,348€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/07/2026 8:13:10]