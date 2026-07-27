Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adeje activa una nueva 'ciudad'Corte en la TF-1CD TenerifeSistema eléctrico canarioCampings en TenerifeTiempo en TenerifeÚltima hora de los incendios en España
instagramlinkedin

Confirmado por el Registro de la Propiedad: así pueden los propietarios desalojar legalmente a los inquiokupas en 48 horas

Inscribir el contrato de alquiler puede agilizar la fase final del lanzamiento, aunque antes deben cumplirse varios requisitos previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos

Un okupa se adueña de la playa de El Bobo (Playa de las Américas)

Un okupa se adueña de la playa de El Bobo (Playa de las Américas)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Muchos propietarios dudan a la hora de poner su vivienda en alquiler por miedo a que el inquilino deje de pagar las mensualidades o incluso se quede en el inmueble de manera ilegal. Esta situación lleva a que muchas viviendas permanezcan desocupadas, agravando problemas como la crisis del mercado inmobiliario. Sin embargo, existe un procedimiento legal que permite desalojar a estos inquiokupas en apenas 48 horas, como explica el inversor inmobiliario Quique Esquiva.

"Los registradores de la propiedad se están pronunciando y están recomendando que los contratos de alquiler se inscriban en el Registro de la Propiedad", afirma Esquiva. Haciendo este simple trámite, se pueden reducir considerablemente los tiempos necesarios para recuperar una vivienda cuando un arrendatario incumple el contrato y se queda dentro de ella.

Casa okupada en la capital grancanaria.

Casa okupada en la capital grancanaria. / Juan Carlos Castro

Para conseguir una resolución rápida, se tienen que cumplir varios matices, ya que no significa que cualquier propietario pueda desalojar a un inquilino dos días después del primer impago.

La clave está en el Registro de la Propiedad

El experto aclara que "no significa que cualquier desahucio vaya a producirse en 48 horas", sino que la inscripción "puede facilitar esa fase del proceso".

Los propietarios deben tener claro que este procedimiento legal se puede llevar a cabo "una vez exista la resolución judicial correspondiente". El desalojo en 48 horas está previsto en el artículo 27.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y permite agilizar parte del procedimiento cuando el contrato se ha preparado con determinadas garantías jurídicas.

Para que pueda aplicarse es necesario cumplir varios requisitos:

  • Incluir en el contrato una cláusula expresa de resolución por impago.
  • Elevar el contrato a escritura pública ante notario.
  • Inscribir posteriormente ese contrato en el Registro de la Propiedad.

Si el inquilino deja de pagar, el propietario debe realizar un requerimiento de pago por vía judicial o notarial. Si transcurren diez días hábiles sin que el arrendatario pague ni formule oposición, el contrato puede resolverse automáticamente, lo que evita tener que iniciar un procedimiento declarativo ordinario mucho más largo.

Cambios tras el fin del 'escudo social'

Quique Esquiva destaca otro cambio que está modificando la actuación de los tribunales: "Cada vez estamos viendo más resoluciones en las que los jueces ya no conceden automáticamente prórrogas por una supuesta situación de vulnerabilidad".

El experto recuerda que el Congreso no prorrogó las medidas extraordinarias conocidas como escudo social, implantadas durante la pandemia para suspender determinados desahucios de hogares vulnerables.

Noticias relacionadas y más

Desde entonces, los jueces vuelven a aplicar la legislación ordinaria y analizan cada caso de forma individual, valorando tanto la situación del inquilino como el derecho de propiedad del arrendador.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. Santa Cruz de Tenerife finaliza la transformación de la calle de La Rosa tras tres años de obra
  3. Provocan en Tenerife un incendio imprudente al dejar toallas mojadas sobre una cocinilla eléctrica con un fogón encendido
  4. Conato de incendio en Tenerife: arde un solar abandonado cerca de viviendas en Candelaria y provoca una gran columna de humo
  5. Doble aterrizaje frustrado en Tenerife Sur: la cizalladura obliga a un vuelo Madrid-Brasil, desviado por un problema médico, a aterrizar en Gran Canaria
  6. Asentamiento ilegal en el sur de Tenerife
  7. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  8. Santa Cruz de Tenerife convierte un solar municipal en calles con aparcamientos

Confirmado por el Registro de la Propiedad: así pueden los propietarios desalojar legalmente a los inquiokupas en 48 horas

Confirmado por el Registro de la Propiedad: así pueden los propietarios desalojar legalmente a los inquiokupas en 48 horas

La Laguna proyectará imágenes históricas en la calle San Agustín con un plan piloto de iluminación patrimonial

La Laguna proyectará imágenes históricas en la calle San Agustín con un plan piloto de iluminación patrimonial

Santa Cruz intensifica la higiene urbana con su Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios

Santa Cruz intensifica la higiene urbana con su Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios

Documentan por primera vez en España el bacalete antena en aguas profundas de Canarias

Documentan por primera vez en España el bacalete antena en aguas profundas de Canarias

¿Qué hacer para evitar accidentes en el mar en Canarias este verano? Estos son los consejos de la Guardia Civil y el GEAS

¿Qué hacer para evitar accidentes en el mar en Canarias este verano? Estos son los consejos de la Guardia Civil y el GEAS

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

El Gobierno de España protege el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife y evita su demolición

El Gobierno de España protege el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife y evita su demolición

DIRECTO | Marlaska preside el CECOD en Navalcarnero (Madrid)

Tracking Pixel Contents