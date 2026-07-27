Apple destrona a Nvidia como empresa cotizada más valiosa del mundo

Apple ha recuperado este lunes el primer puesto como la empresa cotizada con mayor valor bursátil del mundo al situarse al borde de una capitalización de cinco billones de dólares, un hito que le permite adelantar de nuevo a Nvidia, líder del mercado durante el último año gracias al auge de la inteligencia artificial.

El cambio de posiciones se produjo en una sesión marcada por el comportamiento dispar de ambos gigantes tecnológicos. Mientras las acciones del fabricante del iPhone avanzaban cerca de un 2% y superaban los 339 dólares por título, los títulos de Nvidia sufrían un descenso superior al 4%, lo que reducía su valor en bolsa hasta aproximadamente 4,78 billones de dólares, frente a la valoración cercana a los cinco billones alcanzada por Apple.

La evolución de ambas compañías refleja un cambio en el ánimo de los inversores. Tras varios trimestres en los que el mercado ha premiado a las empresas más expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial, en esta ocasión ha pesado la preocupación por el elevado volumen de inversión que requiere esa carrera tecnológica y por las dudas sobre el retorno económico que generarán esos desembolsos. A ello se suma la creciente competencia procedente de empresas chinas, un factor que también ha incrementado la cautela entre los inversores.

Estrategia contenida

Apple, por el contrario, se ha beneficiado de una estrategia mucho más contenida en materia de inversión en inteligencia artificial. Si durante meses algunos analistas consideraban que esa prudencia podía situar a la compañía en desventaja frente a otros competidores, el mercado parece interpretar ahora que una política de gasto más moderada puede traducirse en una mayor disciplina financiera y en una protección más sólida de los márgenes de beneficio.

La empresa dirigida todavía por Tim Cook acumula una revalorización bursátil cercana al 24% desde comienzos de año, muy por encima del avance registrado por Nvidia en el mismo periodo, que ronda el 4%. Esa diferencia ha terminado por consolidar un sorpasso que ya se había producido de forma momentánea el pasado 17 de julio, aunque entonces el fabricante de semiconductores consiguió recuperar el liderazgo al cierre de la sesión.

El relevo en cabeza también supone un nuevo episodio en la intensa rivalidad que mantienen las grandes tecnológicas estadounidenses por convertirse en la empresa con mayor capitalización del planeta. Nvidia había ocupado esa posición desde mediados de 2025 gracias a la extraordinaria demanda de sus procesadores para aplicaciones de inteligencia artificial, mientras que Apple vuelve ahora a la primera posición impulsada por el buen comportamiento de sus acciones y por el cambio de percepción de los mercados sobre el coste de las grandes inversiones en IA.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas