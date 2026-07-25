El BOE lo hace oficial: todos los ascensores instalados en Tenerife tienen que cumplir con esta nueva ley o tendrán que dejar de ser utilizados
Existe un elemento común en la mayoría de comunidades de vecinos que es imprescindible en el día a día y que requiere un mantenimiento especial para garantizar su correcto funcionamiento, el ascensor. En los edificios de varias plantas se ha convertido en una instalación clave, especialmente para personas mayores o con problemas de movilidad, porque facilita el acceso rápido y cómodo a las viviendas. Sin embargo, muchos propietarios desconocen que deben cumplir una nueva exigencia publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estas instalaciones están afrontando una de las mayores transformaciones de los últimos años. La Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1 de "Ascensores", aprobada en el Real Decreto 355/2024, entró en vigor en julio de 2024.
Este introduce nuevas obligaciones para modernizar los ascensores existentes y ajusta los estándares de seguridad a los actuales.
Todos los ascensores tienen que cumplir esta normativa
La ley afecta a todos los ascensores instalados en edificios residenciales, centros de trabajo y edificios públicos. Su finalidad es reducir accidentes, mejorar la accesibilidad y reforzar el mantenimiento de unos equipos que en muchos casos, llevan décadas en funcionamiento.
Las adaptaciones deberán realizarse de forma progresiva, ya que la ley contempla plazos que van desde seis meses hasta diez años, dependiendo de la antigüedad del ascensor y de la complejidad de las reformas.
Estos son los cambios que tendrán que incorporar los ascensores
Entre las principales novedades destaca la obligación de instalar un sistema de comunicación bidireccional, que permita contactar las 24 horas con un centro de rescate en caso de que una persona quede atrapada.
También deberán incorporarse barreras fotoeléctricas o cortinas de luz en las puertas automáticas para evitar golpes o que las personas se queden atrapadas, además de mejorar la precisión de la nivelación entre la cabina y el rellano para reducir el riesgo de caídas, especialmente entre personas mayores o con movilidad reducida.
La normativa también obliga a instalar dispositivos que impidan el funcionamiento del ascensor cuando se supere la carga máxima autorizada y sistemas que eviten movimientos incontrolados de la cabina con las puertas abiertas.
Más inspecciones y mayor responsabilidad para las comunidades
El Real Decreto endurece el mantenimiento. La comunidad de propietarios, como titular de la instalación, deberá garantizar que el ascensor esté registrado, tenga contratado un servicio de mantenimiento con una empresa autorizada y supere las inspecciones obligatorias dentro de plazo.
Los nuevos ascensores deberán ser inspeccionados antes de su primera puesta en servicio, mientras que los ya existentes estarán sometidos a controles más estrictos.
El incumplimiento puede dejar el ascensor fuera de servicio
Una de las principales novedades es que desaparece la posibilidad de retrasar indefinidamente determinadas reparaciones. Si durante una inspección se detectan defectos graves o muy graves, o la comunidad no realiza las adaptaciones exigidas dentro de los plazos legales, la empresa mantenedora estará obligada a dejar el ascensor fuera de servicio hasta que se subsanen las deficiencias.
Hasta los defectos considerados leves deberán corregirse en un plazo máximo de seis meses. De lo contrario, pasarán a calificarse como graves, con la consiguiente inmovilización del aparato.
La aplicación de la ITC AEM 1 tendrá también un importante impacto económico para miles de comunidades de vecinos. Las mejoras más sencillas, como la instalación del teléfono de emergencia o de barreras fotoeléctricas, pueden costar varios cientos de euros.
Sin embargo, otras actuaciones más complejas, como la sustitución de elementos mecánicos o la mejora del sistema de nivelación, pueden obligar a aprobar derramas de varios miles de euros.
Una vez realizadas estas adaptaciones, los edificios ganarán en seguridad, accesibilidad y valor de mercado, ya que contar con un ascensor completamente actualizado.
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