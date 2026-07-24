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Las pernoctaciones en hoteles bajaron un 0,9% en junio, pero los precios subieron un 5,6%

Los establecimientos facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz). / EP

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EFE

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles batieron un récord semestral en la primera mitad del año y alcanzaron los 163,79 millones tras subir un 1,8% interanual, aunque en junio, en pleno arranque del verano, las noches en hoteles bajaron un 0,9%, hasta los 38,61 millones.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios hoteleros subió un 5,6% en tasa anual, con lo que suma 60 meses consecutivos al alza, y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior.

Solo en junio, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 2%.

Los españoles, a Andalucía

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en junio, con el 22,4%, 15,4% y 13% del total, respectivamente. Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron las Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34%, el 18,4% y el 17,9% del total.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, Reino Unido y Alemania fueron los principales países emisores en junio, con el 29% y el 16,3% de las noches de no residentes. A continuación se situaron los viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos, con el 6,5%, el 5,4% y el 4,2% del total, respectivamente.

En junio se cubrieron el 65,6% de las plazas ofertadas, un 0,2% menos que en junio de 2025. Durante el fin de semana, el grado de ocupación por plazas bajó un 1,4% y se situó en el 71,3%.

Noticias relacionadas y más

Las Islas Baleares fueron la comunidad con un mayor grado de ocupación por plazas en el mes de junio, con un 82,5%. Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 84,8% y 86,6%, respectivamente.

Fuente: El Periódico

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