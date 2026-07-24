Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Mapfre estima un impacto de casi 25 millones de euros por los terremotos de Venezuela

Mapfre gana 624 millones de euros hasta junio, un 9,4 % más

Mapfre gana 624 millones de euros hasta junio, un 9,4 % más

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Madrid

Madrid, 23 jul (EFE).- La aseguradora Mapfre ha indicado que los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela les han supuesto al grupo un impacto estimado de 24,8 millones de euros, según se desprende de la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de los resultados del primer semestre.

Mapfre ha desgranado que, considerando la información actualmente disponible, se ha realizado una "estimación conservadora" del siniestro, con impacto atribuible de 22,6 millones de euros en Mapfre Re y 2,2 millones de euros en Global Risk.

"Ante la ausencia de eventos relevantes, se mantiene un enfoque prudente, con las reservas en el rango alto de su intervalo de confianza", ha remachado la entidad al respecto.

El pasado 24 de junio dos fuertes terremotos de magnitud estimada de 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela con un elevado número de victimas y daños materiales significativos, habiendo sido declarado el estado costero de la Guaira como zona de desastre.

En un plano más amplio, Mapfre también ha destacado durante el semestre los siniestros correspondientes a las tormentas en España y Portugal registradas el pasado mes de febrero.

En el ámbito de riesgos de cara al segundo semestre, el grupo asegurador ha puesto el foco en puntos como la ciberserguridad y los riesgos geopolíticos como, por ejemplo, el aumento y el agravamiento de los conflictos armados y sus consecuencias en el comercio internacional.

Asimismo, se ha citado en este apartado a la situación del entorno macroeconómico, donde los riesgos de inflación permanecen al alza.

Noticias relacionadas y más

En el plano general, el grupo ha notificado que en la primera mitad de este 2026 obtuvo un beneficio neto de 624 millones de euros, un 9,4 % más respecto al mismo plazo del ejercicio previo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  2. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  3. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  4. Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
  5. Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase
  6. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  7. La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores que hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación cumpliendo estos requisitos
  8. Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido

Los agujeros del sistema anticorrupción: ¿fallan los controles? ¿falta ética pública?

Los agujeros del sistema anticorrupción: ¿fallan los controles? ¿falta ética pública?

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Las mejores imágenes de la 19ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 19ª etapa del Tour de Francia

La Laguna viaja al Siglo de Oro con su primer festival de teatro clásico

La Laguna viaja al Siglo de Oro con su primer festival de teatro clásico

Rescatan a un hombre de 70 años con síntomas graves de ahogamiento en Los Cristianos

Rescatan a un hombre de 70 años con síntomas graves de ahogamiento en Los Cristianos

Presentación del festival sobre el Siglo de Oro

Presentación del festival del Siglo de Oro en Tenerife

Presentación del festival del Siglo de Oro en Tenerife

La Laguna refuerza su apuesta por el envejecimiento activo con nuevos talleres para personas mayores

La Laguna refuerza su apuesta por el envejecimiento activo con nuevos talleres para personas mayores
Tracking Pixel Contents