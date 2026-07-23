La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores que hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación cumpliendo estos requisitos

Miles de trabajadores que se acercan a la edad de jubilación deben conocer los requisitos que establece la Seguridad Social para poder cobrar el 100% de la pensión. El organismo fija una serie de condiciones relacionadas con la edad y los años cotizados que deben cumplir quienes quieran retirarse con la totalidad de la prestación.

Las personas que hayan nacido en la década de los 60 serán las primeras en afrontar de lleno las condiciones definitivas de la reforma de las pensiones. La Seguridad Social culminará en 2027 el periodo transitorio iniciado con la Ley 27/2011, lo que supondrá un endurecimiento de los requisitos para acceder a la jubilación sin penalizaciones. Estos cambios tienen el objetivo de hacer más sostenible y seguro el sistema público, para garantizar que se puede seguir aplicando varios años más.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

Esta generación deberá prestar especial atención a los años cotizados y a la edad en la que solicite la jubilación, ya que ambos factores determinarán si puede cobrar el 100% de la pensión o si, por el contrario, se le aplican coeficientes reductores permanentes.

Los dos caminos para jubilarse sin recortes

A partir del 1 de enero de 2027, la normativa quedará fijada en dos escenarios:

38 años y seis meses de cotización: Quienes acrediten este periodo cotizado, podrán jubilarse a los 65 años sin sufrir ningún descuento en la cuantía de su pensión.

Quienes acrediten este periodo cotizado, podrán jubilarse a los sin sufrir ningún descuento en la cuantía de su pensión. Menos de 38 años y seis meses de cotización: Los trabajadores que no alcancen ese periodo de cotización deberán esperar hasta cumplir 67 años, que será la edad ordinaria de jubilación establecida por la Seguridad Social.

Sin embargo, los nacidos en 1960 y 1961 todavía se encuentran dentro del régimen transitorio. En 2026, podrán retirarse a los 65 años si acumulan 38 años y tres meses cotizados.

PERSONAS MAYORES EN UN BANCO DE UN PARQUE DE OURENSE. JUBILADOS. PENSIONISTAS. ANCIANOS. TERCERA EDAD / IÑAKI OSORIO / FDV

Si no llegan a esa cifra, la edad legal se retrasa hasta los 66 años y ocho meses en 2025 y los 66 años y diez meses en 2026.

No basta con cumplir la edad

La Seguridad Social recuerda que alcanzar la edad legal no garantiza automáticamente el cobro íntegro de la pensión. Para tener derecho a una pensión contributiva es imprescindible cumplir varios requisitos básicos:

Estar dado de alta o en una situación asimilada al alta.

Haber cotizado al menos 15 años durante la vida laboral.

durante la vida laboral. Que dos de esos años estén comprendidos dentro de los quince anteriores a la jubilación.

Sin embargo, esos quince años únicamente permiten acceder al derecho a la prestación. Para cobrar el 100% de la base reguladora será necesario haber cotizado mucho más tiempo.

Cambios en el cálculo de la pensión

Otra de las novedades afecta al sistema con el que se calcula la base reguladora. La Seguridad Social usa dos modelos para aplicar el que resulte más favorable para cada trabajador.

El primero utiliza los últimos 25 años cotizados, mientras que el segundo amplía el periodo hasta 29 años, permitiendo descartar los dos peores ejercicios de cotización. Este mecanismo busca reducir el impacto de periodos de desempleo o de menores ingresos en la recta final de la carrera profesional.

Además, esta generación también estará sujeta al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar la financiación futura del sistema de pensiones.

Para los nacidos entre 1960 y 1970 la jubilación dependerá más que nunca de planificar con antelación la carrera de cotización y comprobar si cumplen los requisitos exigidos por la Seguridad Social para acceder a la cuantía íntegra sin reducciones.