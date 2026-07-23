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La 'nueva' CNMC echa a andar con el apagón y la IA entre sus retos

El organismo incorpora a Marina Echebarría Sáenz y Joan Capdevila i Esteve en la sala de regulación, mientras Carmen Balsa Pascual y el presidente, Juan José Ganuza, se sitúan en la de competencia

Archivo - Sede de la CNMC en Madrid

Archivo - Sede de la CNMC en Madrid / CNMC - Archivo

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre una nueva etapa con Juan José Ganuza como presidente y Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría como consejeros. Los cuatro iniciaron este jueves seis años al frente del organismo en el que tendrán que resolver cuestiones heredadas de la anterior 'directiva', como los expedientes a las compañías eléctricas por el apagón del 28 de abril de 2025 o la investigación abierta a los bancos por las hipotecas a tipo fijo.

Pero también enfrentarán nuevos retos, como la regulación de la economía digital y la inteligencia artificial, la contratación pública para preservar la competencia en las licitaciones o la revisión de la normativa sobre fusiones empresariales, según identificó el nuevo presidente durante su intervención en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Y a ellos se sumarán otras cuestiones como la liberalización de los trenes de Cercanías, la desregulación de las telecomunicaciones o la creación de normativa sobre biocombustibles e hidrógeno verde, que la 'nueva' CNMC tendrá que poner en marcha.

También podría dar su opinión sobre la actual problemática de la vivienda en España. Este fue uno de los temas sobre el que más se preguntó a los cuatro consejeros durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Y es que aunque la vivienda no es un sector regulado, el organismo tiene entre sus funciones promover y defender la competencia en todos los mercados de la economía española. De hecho, acaba de realizar un análisis sobre el funcionamiento del proceso urbanístico que permite transformar suelo para construir nuevas viviendas.

Composición de las salas

Los nombramientos de los cuatro nuevos integrantes de la CNMC se publicaron este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, oficializando así la elección del Consejo de Ministros, tras recibir el aval del Congreso de los Diputados. Y este jueves se produjo el reparto de sillas, pues la CNMC está compuesta por dos salas: una dedicada a temas de competencia y otra a la supervisión regulatoria de ocho sectores (aeroportuario, audiovisual, energía, ferroviario, medios de comunicación, postal, servicios digitales y telecomunicaciones). Cada sala está formada por ocho miembros.

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La Sala de Competencia siempre es presidida por el presidente de la CNMC, en este caso Juan José Ganuza, de igual modo que la Sala de Supervisión Regulatoria está encabeza por el vicepresidente, que sigue siendo Ángel García Castillejo. En el primer caso, junto a Ganuza estarán Carmen Balsa Pascual, así como Rafael Iturriaga Nieva, Pere Soler Campins y María Vidales Picazo. En el segundo, se incorporan Marina Echebarría Sáenz y Joan Capdevila i Esteve, que harán 'equipo' con María Jesús Martín Martínez y Enrique Monasterio Beñaran.

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Fuente: El Periódico

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