El BCE lo hace oficial: los hipotecados tinerfeños respiran aliviados tras la decisión de mantener los tipos de interés en la Zona Euro

Miles de tinerfeños con una hipoteca estaban pendientes este jueves de la decisión del Banco Central Europeo (BCE). La institución comunitaria ha tomado una medida que afecta directamente a los préstamos vinculados al mercado inmobiliario y que, aunque no supone un perjuicio grande para los hogares, tampoco ofrece el alivio que muchos hipotecados esperaban desde hace semanas.

El pasado 11 de junio, el BCE decidió elevar los tipos de interés del 2% al 2,5% después de un año de estabilidad. La medida se justificó por la evolución de la inflación en la zona euro, afectada por las tensiones internacionales y los conflictos en Oriente Próximo.

Gráfico que muestra la evolución de los tipos de interés a lo largo del tiempo.

Ahora, un mes después, el organismo ha optado por mantener los tipos sin cambios por segunda revisión consecutiva, una decisión que previsiblemente se mantendrá hasta la próxima reunión prevista para el 10 de septiembre.

Pese a esto, el BCE ha reiterado que continuará adoptando sus decisiones "reunión a reunión", sin comprometer de antemano futuras subidas o bajadas, ya que todo dependerá de la evolución de la inflación y de los datos económicos que se conozcan en los próximos meses.

Las familias respiran aliviadas

El BCE no ha adoptado la decisión que muchos expertos daban por probable, porque se esperaba una nueva subida de tipos. La institución ha optado finalmente por mantener una postura más prudente ante la evolución de los precios, después de que su presidenta, Christine Lagarde, señalara que "el impacto inflacionista de la perturbación energética no se ha materializado aún plenamente".

Las hipotecas sufrirán los efectos de la estabilización de los tipos de interés / Archivo

La decisión de mantener los tipos supone un alivio para millones de familias con préstamos hipotecarios. Tras el movimiento realizado en junio, cuando el organismo endureció su política monetaria, ahora se ha optado por hacer una pausa ante la incertidumbre económica.

Qué significa para quienes tienen una hipoteca

La decisión del BCE tiene una repercusión directa sobre el mercado hipotecario porque influye en la evolución del Euríbor, el índice utilizado para calcular la mayoría de las hipotecas variables en España.

Aunque el Euríbor suele adelantarse a los movimientos del Banco Central, el hecho de que no haya cambios en los tipos favorece un escenario de mayor estabilidad. Esto significa que quienes tengan que revisar próximamente su préstamo hipotecario, no se encontrarán con incrementos bruscos en su cuota mensual como los registrados durante el periodo de fuertes subidas de tipos.

Gráfico que muestra los tipos de interés aplicados por el Banco Central Europeo (BCE).

En cambio, los propietarios con una hipoteca a tipo fijo no notarán ningún cambio, ya que seguirán abonando la misma cuota pactada al firmar el préstamo.

La moderación del BCE también beneficia a quienes estén pensando en comprar una vivienda o financiar una construcción. Con un escenario de menor incertidumbre, las entidades financieras disponen de más margen para competir por nuevos clientes mediante ofertas en hipotecas fijas y mixtas.

Los expertos consideran que esta estabilidad puede traducirse en mejores condiciones comerciales, especialmente para los perfiles con mayor solvencia, ya que los bancos intentarán mantener el ritmo de concesión de crédito sin asumir riesgos adicionales.