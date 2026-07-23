Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzMenor fallecida en Gran CanariaOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

LOS BILLETES DEL FUTURO

El estudio de Cruz Novillo y Rubio & Del Amo, preseleccionados como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro

El estudio murciano Rubio & del Amo, que ha trabajado para la Fundación Carlos Alcaraz, y el estudio Cruz mas Cruz, fundado por el diseñador José María Cruz Novillo junto a su hijo Pepe, están entre los diez candidatos a ilustrar los billetes del futuro

La parte delantera del billete de 50 euros diseñado por ambos estudios, con Miguel de Cervantes como tema central

La parte delantera del billete de 50 euros diseñado por ambos estudios, con Miguel de Cervantes como tema central / Rubio & del Amo | Cruz mas Cruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Mejías

Jaime Mejías

Dos estudios de diseño gráfico españoles han sido seleccionados por el Banco Central Europeo (BCE) como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro. Rubio & del Amo, un conocido estudio murciano que ha trabajado para la Agencia Espacial Española o la Fundación Alcaraz, ha colaborado con Cruz mas Cruz, el estudio fundado por el icónico diseñador José María Cruz Novillo —famoso por diseñar el logo del PSOE, el de Correos, el de la Policía Nacional o el de Repsol— fallecido recientemente, junto a su hijo Pepe.

Ambos estudios han presentado una propuesta conjunta de cara al rediseño que plantea el BCE para los billetes de euro, presentado hoy por su presidenta, Christine Lagarde. En total, el organismo ha preseleccionado diez diseños, cinco con motivos de personajes célebres europeos —Cervantes, Marie Curie o Beethoven, entre otros— y otros cinco con imágenes de pájaros y ríos. Rubio & del Amo y Cruz mas Cruz se presentaron a ambas categorías, pero únicamente su propuesta para personajes ilustres de la historia europea fue preseleccionada.

El BCE ha puesto en marcha una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa, que permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, aunque será el Consejo de Gobierno de la institución quien decidirá finalmente la propuesta vencedora, teniendo en cuenta el sentir del público. En cuanto a los diseños de los estudios españoles, los billetes cuentan con una gran particularidad: su diseño es vertical. Se trata de un giro copernicano respecto al diseño de los billetes actuales.

"Desde el centro del billete, una mirada cautivadora se dirige al espectador. En ella se plasma una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes han forjado nuestra identidad cultural y aquellos de nosotros que estamos convirtiendo a Europa en un lugar a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de estas figuras en nuestra vida cotidiana. Un color dominante, coherente y reconocible se combina con un motivo lineal que aporta una textura común, dentro de una estructura que mantiene la unidad del conjunto. Si giramos los billetes horizontalmente, vemos cuatro bloques verticales, cada uno inspirado en una letra: «E», «U», «R» y «O», reza el texto de propuesta.

Noticias relacionadas y más

En la parte frontal de los billetes, el rostro del personaje escogido aparece en el centro, dibujado a través de líneas circulares finísimas y ocupando gran parte del espacio. El diseño recuerda al grabado calcográfico de los billetes tradicionales, pero reinterpretado con un estilo moderno. La parte trasera de los billetes mantiene la misma estética geométrica del anverso y representa escenas costumbristas con las personas en el centro, abandonando los paisajes o puentes característicos de los modelos actuales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  2. Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  5. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  6. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  7. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  8. Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase

Jesús Álvarez hereda el '16' de Aitor Sanz: "Tuve claro que lo quería, pero antes le pedí permiso"

Jesús Álvarez hereda el '16' de Aitor Sanz: "Tuve claro que lo quería, pero antes le pedí permiso"

La construcción industrializada, una oportunidad para Canarias

La construcción industrializada, una oportunidad para Canarias

Perú y Santa Cruz de Tenerife se van de fiesta: el parque Las Indias acogerá la tercera Feria Gastrocultural

Perú y Santa Cruz de Tenerife se van de fiesta: el parque Las Indias acogerá la tercera Feria Gastrocultural

El nuevo Fdcan reserva la mitad de sus fondos a vivienda y permitirá cambiar proyectos para evitar perder recursos

El nuevo Fdcan reserva la mitad de sus fondos a vivienda y permitirá cambiar proyectos para evitar perder recursos

Tres mujeres sin hogar estrenan el primer piso compartido de Santa Cruz de Tenerife para personas en "exclusión residencial"

Tres mujeres sin hogar estrenan el primer piso compartido de Santa Cruz de Tenerife para personas en "exclusión residencial"

Canarias refuerza la salud mental en las aulas: Educación duplica hasta 80 la plantilla de psicólogos para el próximo curso

Canarias refuerza la salud mental en las aulas: Educación duplica hasta 80 la plantilla de psicólogos para el próximo curso

Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"

Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"

El Clúster Marítimo de Canarias reelige como presidente a Germán Suárez, de Asticán

El Clúster Marítimo de Canarias reelige como presidente a Germán Suárez, de Asticán
Tracking Pixel Contents