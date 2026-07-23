Empresarias canarias se reúnen en la primera jornada que organiza WEConnect en el Archipiélago

Más de 40 emprendedoras canarias participaron este miércoles en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria en una jornada sobre emprendimiento e internacionalización organizada para mujeres empresarias integradas en WEConnect International, una plataforma que conecta negocios liderados por mujeres con grandes compradores internacionales como Bayer, Amazon o Accenture.

El encuentro, celebrado por primera vez en Gran Canaria, busca abrir nuevas oportunidades de crecimiento empresarial y facilitar que las compañías impulsadas por mujeres puedan incorporarse a las cadenas de suministro de grandes corporaciones internacionales.

Durante la jornada, el viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, destacó que la salida a mercados exteriores sigue percibiéndose para muchas empresas como un proceso complejo. "La internacionalización suele percibirse como un desafío complejo, lejano o reservado para unos pocos. Y ahí es donde debemos intervenir desde las instituciones y las redes globales", señaló.

González de Vega defendió que internacionalizar una empresa no consiste únicamente en vender fuera de las fronteras, sino en "transformar la mentalidad empresarial, diversificar riesgos, ganar competitividad y conectar con cadenas de valor internacionales".

La representante de WEConnect International, Valeria Rodríguez Felgueras, acompañó la presentación de una iniciativa que ofrece formación y herramientas para que las empresarias puedan adaptar sus proyectos a los requisitos de las grandes compañías internacionales, acceder a procesos de contratación y ampliar sus redes de contacto.

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Desde Proexca se ha impulsado desde 2023 la formación y certificación de 45 empresarias canarias con este sello internacional, convirtiendo a Canarias en una de las comunidades autónomas pioneras en este ámbito. Además, otras 15 empresarias se encuentran actualmente en proceso de formación para obtener esta certificación.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas