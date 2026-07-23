Baleària Canarias compra Transportes Intercanarios S.A. para potenciar su red logística en las islas
Con la suma de Transportes Intercanarios, Baleària Canarias aspira a tener mayor control sobre la red de transportes terrestres y servicios portuarios
Gabriel Peniza
La naviera, Baleària Canarias ha formalizado este jueves la adquisición de la empresa Transportes Intercanarios S.A. sumándose a la familia Armas. Con esta operación buscan potenciar su modelo de transporte marítimo integral y afianzar su presencia en el Archipiélago.
"Ofrecer soluciones más eficientes, ágiles y adaptadas a la economía canaria", así lo comunicó Baleària. Esto permitirá a la empresa alicantina tener mayor control sobre la red de transportes terrestres y servicios portuarios, suplementados por una oferta marítima unificada.
El presidente de Baleària, Adolfo Utor, adelanta que la incorporación de Transportes Canarios suma un gran activo a la compañía peninsular. "Un equipo profesional profundamente conocedor del territorio y unos medios especializados que complementan la actividad marítima", señala Utor.
Medio siglo en puertos canarios
La empresa fundada en el año 1976 en Las Palmas de Gran Canaria, dispone de delegaciones en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Transportes Intercanarios desarrolla actividades de transporte de mercancías y manejo de maquinaria y equipos portuarios. Su plantilla tiene al rededor de 60 trabajadores y una flota que asciende a los 500 vehículos, unidades de transporte intermodal, entre otros elementos de carga: cabezas tractoras, plataformas y maquinaria portuaria e isotermos.
Baleària Canarias señala que la adquisición forma parte de un proyecto de "estabilidad empresarial a largo plazo en las Islas Canarias" en el que hacen especial hincapié en la "innovación, la fiabilidad, la puntualidad y la excelencia operativa al servicio de sus clientes", remarca el presidente de Baleària.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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