La gasolina 95 al mejor precio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife está a 1,255 euros este miércoles

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 29 de julio, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,411€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,255€. La segunda opción más económica de la provincia está en Güímar, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar, donde la Gasolina 95 está a 1,289€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,335€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS LAS CALETILLAS en Candelaria, isla de Tenerife, Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde el precio del Gasóleo A es de 1,388€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,411€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 29 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,255€ el litro. Otra opción sería ir hasta Güímar, a Polígono Industrial Valle de Güimar, donde la estación de OCÉANO ofrece la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 1,335€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Candelaria, estación de TGAS LAS CALETILLAS en Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde se puede encontrar el gasoil a 1,388€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

Para llenar el tanque hoy miércoles 29 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,459€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,518€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,588€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,639€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,539€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,597€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,659€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,699€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 29 de julio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,535€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,629€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,779€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,779€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

Para llenar el tanque hoy miércoles 29 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,619€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,619€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,719€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,749€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,689€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,689€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,335€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,409€ el litro en la estación SHELL EL RAMONAL en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, miércoles 29 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, que ofrece el mismo carburante a 1,298€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,411€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,438€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,457€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-24 La Laguna - El Portillo km 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 29 de julio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,354€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [29/07/2026 8:16:41]