Confirmado por los bancos españoles: esta semana la mayoría de pensionistas recibirán el pago de la Seguridad Social de julio

Se acercan los días más esperados de cada mes para millones de pensionistas españoles. Esta semana, las entidades bancarias comenzarán a adelantar el pago de las pensiones de julio, permitiendo que muchos beneficiarios reciban antes su ingreso mensual. La Seguridad Social abonará de nuevo las prestaciones a los cerca de 9,5 millones de personas que actualmente reciben una pensión en España.

Este mes tiene una particularidad en el calendario. La fecha oficial de pago, el 25 de julio, cae en sábado. Por este motivo, muchas entidades bancarias adelantarán el ingreso de las pensiones al jueves o viernes, mientras que otras optarán por realizarlo el lunes o martes de la semana siguiente, en función de su política habitual de pagos.

La Seguridad Social hace el pago más tarde

La Seguridad Social establece que las prestaciones contributivas se abonan a mes vencido, entre el 1 y el 4 de agosto. Sin embargo, los bancos vuelve a adelantar el pago varios días para que sus clientes dispongan antes del dinero.

Este es el calendario previsto de pago por banco

Cada entidad aplica una política comercial distinta, ya que el adelanto de la pensión no es una obligación legal, sino una decisión propia. Las fechas previstas para este mes son las siguientes:

Jueves 23 de julio: Bankinter y Unicaja.

Bankinter y Unicaja. Viernes 24 de julio: CaixaBank, Santander, Sabadell, Ibercaja y Cajamar.

CaixaBank, Santander, Sabadell, Ibercaja y Cajamar. Sábado 25 de julio: BBVA, ING y Kutxabank (llegará lunes).

BBVA, ING y Kutxabank (llegará lunes). Lunes 27 de julio: Abanca.

En la mayoría de los casos, el importe suele aparecer reflejado en la cuenta durante la madrugada o a primera hora de la mañana de la fecha indicada, aunque el horario puede variar ligeramente según la operativa interna de cada entidad.

Más de 9 millones de personas cobrarán la pensión

La nómina correspondiente a julio vuelve a marcar cifras históricas para el sistema público. La Seguridad Social destinará 13.588,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas.

El ingreso llegará a cerca de 9,4 millones de personas, aunque el número de prestaciones abonadas supera los 10,35 millones, ya que algunos beneficiarios perciben dos pensiones compatibles, como ocurre en determinados casos con la jubilación y la viudedad.

La mayor parte del gasto corresponde a las pensiones contributivas de jubilación, cuya cuantía media ya alcanza los 1.506,5 euros mensuales, seguidas por las prestaciones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.