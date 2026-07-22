Aena lo confirma: no podrás viajar este verano al extranjero sin este documento imprescindible que no es el DNI

Miles de tinerfeños que viajen este verano podrían quedarse en tierra si no realizan un trámite obligatorio antes de subir al avión. Muchos pasajeros desconocen que, además del DNI, necesitan contar con otro documento imprescindible para poder realizar determinados desplazamientos al extranjero y evitar problemas en el aeropuerto.

No te olvides del pasaporte

Un descuido con la documentación puede arruinarte por completo el viaje. Tener el pasaporte caducado o dejar pasar demasiado tiempo sin renovarlo puede provocar que el viajero no pueda abandonar el aeropuerto porque la compañía aérea le impida embarcar o porque las autoridades fronterizas rechacen su salida o entrada al país de destino.

Así funcionará el nuevo sistema de control de pasaportes en la Unión Europea / INAC

Los aeropuertos de la isla aplican la legislación vigente que hay actualmente en España y en el Espacio Schengen, que obliga a viajar con la documentación en vigor.

El primer control no lo hace la Policía, sino la aerolínea

El problema arranca antes de pasar el control de seguridad. Las compañías aéreas tienen la obligación de comprobar que cada pasajero cumple los requisitos documentales exigidos por el país de destino.

Si permiten viajar a una persona con un pasaporte caducado o sin la vigencia mínima exigida, pueden enfrentarse a importantes sanciones económicas y pueden asumir el coste del regreso inmediato del pasajero si las autoridades del país de destino le deniegan la entrada.

El pasaporte es imprescindible para viajar a distintos países / CSIF - Archivo

Por ese motivo, el personal de facturación o de la puerta de embarque suele ser el primero en impedir que el viajero suba al avión.

Las reglas cambian según el destino

No todos los vuelos exigen la misma documentación. Para viajar a países fuera del Espacio Schengen, como Reino Unido, Marruecos o Estados Unidos, el pasaporte es obligatorio y debe cumplir dos condiciones fundamentales:

Haber sido expedido hace menos de diez años.

Mantener una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

Si cualquiera de estos requisitos falla, el embarque puede ser denegado. En los vuelos hacia otros países del Espacio Schengen, los ciudadanos de la Unión Europea pueden utilizar el DNI o el pasaporte, pero ambos deben estar en vigor.

Turista en el aeropuerto / ARAG

Las personas que vuelen dentro de España disponen de una excepción poco conocida. Los ciudadanos españoles pueden identificarse también con el carné de conducir español en vigor, por lo que un vuelo entre Tenerife y la Península puede realizarse incluso si el DNI ha caducado, siempre que se presente ese documento alternativo. Este método se puede usar en algunas aerolíneas como Iberia o Vueling. Ryanair, por ejemplo, no lo permite.

Qué hacer si descubres el problema en el aeropuerto

Muchos turistas se dan cuenta de este problema cuando ya están en el aeropuerto.

Por desgracia, en Tenerife no existe una oficina que expida pasaportes de urgencia dentro de la terminal, como sí ocurre en los aeropuertos de Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat.

Si el documento ha caducado y el viaje es internacional, lo normal es perder ese vuelo y acudir a una comisaría de la Policía Nacional para solicitar un nuevo pasaporte urgente, aportando el DNI, una fotografía reciente y el billete que justifique la urgencia.