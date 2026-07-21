Meliá se marcha de Cuba tras las sanciones de Trump

Meliá se va de cuba. La cadena hotelera española que más hoteles tenía en Cuba ha anunciado que cesa toda su actividad en el país. Meliá había comunicado a principios de junio que cedía la gestión de 15 de sus 34 establecimientos en Cuba, que estaban vinculados a Gaesa, conglomerado militar del Gobierno cubano sobre el que la Administración Trump había anunciado sanciones. Y ahora ha anunciado que esta misma semana dejará de operar el resto de establecimientos.

"La compañía informa que su filial portuguesa, Ilha Bela, ha decidido cesar, con efecto a partir del 24 de julio de 2026, la prestación de sus servicios de gestión y marketing hotelero en relación con todos sus establecimientos en Cuba. Esta decisión también se extiende al uso de marcas con licencia, servicios de turismo receptivo y la cadena de suministro local asociada al suministro de los establecimientos mencionados, cuyas operaciones también se interrumpirán", afirma la empresa de la familia Escarrer en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las empresas extranjeras normalmente operan en Cuba de la mano de una compañía estatal cubana, ya sea mediante una empresa mixta o un contrato de gestión. Ese era el caso de todos los hoteles de Meliá en la isla, que no eran propiedad de la compañía española, sino de diferentes empresas cubanas, y Meliá los gestionaba. Por ello, cuando en junio el Gobierno estadounidense puso el foco de sus sanciones en los conglomerados cubanos Gaviota y Gaesa, la hotelera española decidió cerrar los hoteles vinculados a esas empresas.

La semana pasada el Ejecutivo de Donald Trump amplió el foco de sus órdenes ejecutivas a todas las entidades turísticas cubanas en el marco del bloqueo económico y comercial que está llevando a cabo sobre la isla caribeña, lo que ha llevado a Meliá a cesar toda su actividad en el país. "Esta decisión es consecuencia de las importantes dificultades operativas, legales, económicas y financieras que han afectado persistentemente, y siguen afectando, al entorno en ese país, impidiendo de hecho y legalmente un nivel mínimo de estabilidad operativa en sus actividades", explica la cadena.

No precisa el comunicado si será una decisión temporal o definitiva. En cualquier caso, la decisión de Meliá no implica necesariamente que los hoteles cierren, sino que la cadena deja de gestionarlos, pero sus propietarios podrían seguir operándolos. La hotelera afirma en su comunicado que su filial Ilha Bela "continuará implementando los procesos necesarios para asegurar una transición ordenada, adoptando las medidas requeridas para minimizar el impacto del cese de sus servicios, así como implementando protocolos para asegurar una comunicación transparente con empleados, proveedores y clientes".

Cuba es uno de los principales mercados para la cadena española, a donde llegó por primera vez en 1990 y en donde gestionaba 34 hoteles y 14.053 habitaciones, casi el 15% de las plazas totales que comercializaba la empresa en todo el mundo. La compañía de la familia Escarrer está evaluando ahora el impacto financiero derivado de esta decisión, incluyendo la posible revisión del valor contable de los activos relacionados con sus operaciones en Cuba. Los detalles de ese impacto se divulgarán "en el momento de la publicación de los estados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2026", previsto para el 30 de julio.

La contribución de Cuba al beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Meliá, que en 2025 alcanzó los 545 millones de euros, era limitada, al situarse en "menos de 10 millones de euros", según palabras de su presidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer, durante la presentación de resultados de 2025 a principios de este año.