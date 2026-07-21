Ahorro en el depósito de gasolina este 21 de julio: mapa de las estaciones de servicio más económicas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,315€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,318€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 21 de julio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Carretera General del Sur TF-28 km 9 del municipio de Candelaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,227€. La segunda opción más económica de la provincia está en Candelaria, en la isla de Tenerife, estación TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde la Gasolina 95 está a 1,228€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

Tenerife tiene hoy, martes 21 de julio, la Gasolina 95 más barata en Candelaria, Carretera General del Sur TF-28 km 9, en la estación de servicio PCAN a 1,227€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Candelaria, TGAS LAS CALETILLAS, en Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde el litro está a 1,228€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,315€ el litro.

La estación de E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para llenar el tanque hoy martes 21 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,459€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de la Palma, a Avenida los Indianos, donde la estación de DISA ofrece la Gasolina 95 a 1,503€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio DISA de Santa Cruz de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,573€ el litro en Avenida los Indianos. En San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,573€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,479€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de la Palma, estación de DISA en Avenida los Indianos, donde se puede encontrar el gasoil a 1,523€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,535€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,629€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,625€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,699€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,759€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,639€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en Alajeró a 1,639€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,719€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,729€ el litro.

La estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,619€ el litro, seguida por la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 del municipio de Alajeró a 1,619€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este martes 21 de julio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,315€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,318€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,245€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,447€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,448€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,279€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,388€ el litro. La estación PCAN de Calle Lázaro López, 6 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,392€ el litro.

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