España - Argentina
La red de Telefónica en España registró un 30% más de tráfico 5G durante la final del Mundial
El pico de tráfico fue un 20% superior al máximo registrado hace justo una semana, día 12 de julio
Europa Press
La red de Telefónica en España registró un 30% más de tráfico 5G en modalidad 'download' durante el transcurso de la final del Mundial, disputada este domingo entre España y Argentina en Nueva Jersey (Estados Unidos), en comparación con el tráfico registrado este mismo domingo antes del inicio del partido, según datos de la teleco española.
Además, la empresa presidida por Marc Murtra ha señalado que el pico de tráfico en su red durante este pasado domingo en el que se disputó la Final que le dio la segunda copa del Mundo a España fue un 20% superior al pico máximo registrado hace justo una semana, día 12 de julio.
No obstante, Telefónica ha indicado que el incremento de tráfico en un mismo día fue incluso superior cuando España disputó la Semifinal del Mundial contra Francia, el pasado martes 14 de julio, cuando se registró un 42% de incremento durante el partido con respecto al tráfico previo al inicio del encuentro.
Fuente: El Periódico
- Encuentran en Tenerife el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición
- Denuncian en Tenerife la invasión de fincas privadas por senderistas desaprensivos en un espacio protegido
- Es oficial: la Seguridad Social permite sumar hasta cinco años de cotización al recuperar prácticas antiguas antes de 2028
- Mandos de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife analizan la fórmula para reflotar la unidad tras cuatro años después
- Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos
- Los hermanos tinerfeños Díaz-Graham se destapan al final de la Summer League para derrotar al campeón de la NBA
- Dónde ver en directo la final del Mundial entre España-Argentina en Tenerife
- Muere una persona tras ser golpeada por las hélices de una embarcación en La Palma