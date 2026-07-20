Gonzalo Bernardos, economista, alerta del problema del mercado del alquiler: "Los propietarios han decidido reducir la oferta"

El mercado del alquiler atraviesa una grave crisis marcada por múltiples factores. Quienes buscan una vivienda se enfrentan a grandes dificultades para encontrar una que se ajuste a sus necesidades. El economista Gonzalo Bernardos ha señalado una de las causas principales que explican este problema.

Los inmuebles en alquiler continúan perdiendo oferta en España, y buena parte de este problema los tienen los propietarios a las medidas aprobadas en los últimos años. En un hilo publicado X (Twitter), el Gonzalo Bernardos sostiene que las decisiones legislativas han provocado un cambio de estrategia entre los dueños de casas, que cada vez retiran más inmuebles del mercado residencial por miedo a estos factores.

Los datos son muy claros

Según Bernardos, la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 37,1% entre diciembre de 2021 y junio de 2026, una caída que, en su opinión, amenaza con convertir este mercado en una opción cada vez más residual para quienes buscan una vivienda.

El economista considera que esta reducción responde a que los propietarios perciben que las medidas adoptadas "les perjudican" y, como consecuencia, "han decidido reducir la oferta".

Una oferta pública insuficiente

Gonzalo Bernardos también pone el foco en el reducido peso del parque público de vivienda destinado al alquiler. El experto recuerda que las viviendas públicas de alquiler representan únicamente el 1,6% del parque total de viviendas en España, una cifra muy alejada de la existente en otros países europeos. Además, duda de que esta situación vaya a cambiar a corto plazo.

Como ejemplo, señala que durante 2025 solo se destinaron 4.151 nuevas viviendas de protección oficial al alquiler, un volumen que considera insuficiente para compensar la pérdida de oferta privada.

Los cuatro motivos que alejan a los propietarios

El economista ve cuatro factores principales que explican por qué muchos propietarios han optado por dejar de alquilar sus viviendas mediante contratos convencionales.

El primero es el miedo a la ocupación ilegal, una preocupación que continúa presente entre muchos pequeños propietarios y que cada vez más se ve en los alquileres.

A esto se suman los controles sobre el precio del alquiler, las dificultades para conseguir un desahucio rápido en caso de impago y el deterioro que, según afirma, sufren algunas viviendas por una conservación deficiente durante el arrendamiento.

Bernardos sostiene que la combinación de estos factores ha cambiado el comportamiento de numerosos propietarios, que ya no consideran atractivo mantener sus inmuebles en el mercado del alquiler tradicional.

¿Qué hacen ahora con esas viviendas?

El economista también explica cuál está siendo, a su juicio, el destino de muchas de las viviendas que han desaparecido de la oferta residencial.

Una parte de los propietarios ha optado por vender el inmueble, aprovechando la fuerte revalorización registrada en los últimos años y obteniendo importantes plusvalías. Otros, prefieren mantener la vivienda vacía mientras esperan un posible cambio en la legislación que modifique las condiciones actuales del mercado.

Otra alternativa es poner esos inmuebles al alquiler de temporada o vacacional, una modalidad que ha ganado importancia en distintas ciudades españolas y que se ha convertido en la salida elegida por muchos propietarios, salvo en los territorios donde la regulación de este tipo de arrendamientos se ha endurecido.

Para Gonzalo Bernardos, los datos apuntan en una dirección clara. Si la oferta continúa reduciéndose y la vivienda pública sigue teniendo un peso tan reducido, la presión sobre los precios del alquiler seguirá siendo uno de los grandes desafíos del mercado inmobiliario español.