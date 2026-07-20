El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: por qué hoy se trabajar aunque España haya ganado el Mundial

Millones de españoles han tenido que levantarse hoy para acudir a su trabajo tras la resaca emocional de ayer, después de celebrar que España ha ganado el Mundial. La noche fue especialmente larga para muchos aficionados, que cogieron sus coches y salieron a las calles a festejar esta gesta histórica, 16 años después. A pesar de la alegría, todos han tenido que acudir a sus empleos esta mañana, ya que el Estatuto de los Trabajadores no contempla días libres por victorias deportivas.

Durante este Mundial, se han visto a varios países otorgar permisos excepcionales a sus ciudadanos tras triunfos importantes. Por ejemplo, Cabo Verde o Paraguay permitieron a sus trabajadores no acudir a sus puestos tras logros destacados de sus selecciones nacionales.

El Estatuto de los Trabajadores no reconoce festivos si España gana el mundial

La legislación española no reconoce ningún derecho a librar al día siguiente de un gran éxito deportivo, por lo que la jornada laboral se mantiene con total normalidad salvo que la empresa decida lo contrario.

Borja Iglesias, de España, celebra con el trofeo de la Copa Mundial junto a Dani Olmo tras la victoria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium). / ED

El calendario laboral está completamente regulado por el Estatuto de los Trabajadores, y no contempla la posibilidad de declarar un festivo improvisado.

La ley fija un máximo de 14 festivos al año

La razón de esta imposibilidad se encuentra en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que las fiestas laborales, retribuidas y no recuperables, no pueden superar las 14 jornadas al año, incluyendo los dos festivos locales.

Además, estas fechas deben aprobarse con meses de antelación y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del inicio de cada ejercicio. Esto significa que el Gobierno no puede añadir un nuevo festivo de forma automática tras una victoria deportiva, salvo mediante una norma extraordinaria. Esto sería posible aprobando un Real Decreto-ley de urgencia, aunque este mecanismo se reserva para situaciones excepcionales.

Además, celebrar un Mundial no da derecho a un permiso retribuido. Quienes decidan no acudir a su puesto de trabajo sin justificación o lleguen tarde por haber alargado la celebración, se exponen a distintas consecuencias. La empresa puede descontar del salario el tiempo no trabajado y, además, aplicar sanciones disciplinarias conforme al convenio colectivo correspondiente.

Otros países sí han dado el día libre por el Mundial

La situación contrasta con la vivida este mismo Mundial 2026 en otros países. En Cabo Verde, se concedió medio día libre por el histórico debut mundialista, y en Paraguay, su presidente llegó a decretar un 'feriado nacional' tras la clasificación de la selección para los octavos de final al vencer a Alemania.

También, en el Gobierno de Escocia declaró un festivo para celebrar el regreso de la selección al torneo en el día de su debut. Por su parte, en México, país anfitrión, se permitió el teletrabajo en parte del sector público durante la inauguración y se suspendieron las clases.