Confirmado por Hacienda: el tinerfeño Pedri, campeón del mundo con España, tendrá que dar a la Agencia Tributaria una parte importante de su premio tras vencer a Argentina

El tinerfeño Pedri se ha proclamado campeón del mundo. El jugador de Tegueste entra ya en la leyenda del fútbol español tras formar parte de los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para lograr que España se alzara con la gloria en el Metlife Stadium de Nueva York. El centrocampista regresa de Estados Unidos con el trofeo, la medalla, un anillo y más de 800.000 euros en el bolsillo, de los cuales una parte importante tendrá que destinarla a Hacienda.

Pedro González López 'Pedri' sucede a su tocayo Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma 'Pedrito' como el tinerfeño que ha logrado el campeonato del mundo de fútbol. El centrocampista entró como suplente en la final y brilló durante la prórroga, en la que Ferrán Torres marcó el gol de la victoria en el minuto 106.

Pedri y Ferrán en la celebración del Mundial sobre el césped del Metlife Stadium / Instagram Pedri

El '20' de España ha sido uno de los grandes protagonistas del Mundial, consolidándose como uno de los mejores futbolistas de su generación. Con este logro, Pedri ya puede presumir de haber ganado una Eurocopa, una Nations League y, lo más importante, un Mundial, consagrándose como una de las estrellas del fútbol canario.

Casi seis millones para la Agencia Tributaria tras ganar el Mundial

El triunfo de España también tendrá un importante impacto para las arcas públicas. Los Técnicos de Hacienda calculan que los 17 internacionales que tributan en España dejarán cerca de seis millones de euros en las cuentas de la Agencia Tributaria únicamente por las primas derivadas del Mundial.

El ministro de Hacienda, Arcadi España / Eduardo Parra - Europa Press

La tributación se realiza a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que combina una escala estatal y otra autonómica. Al tratarse de rentas muy elevadas, los futbolistas se sitúan directamente en los tramos máximos, que oscilan entre el 45% y el 54%, dependiendo de la comunidad autónoma.

Ganar el mundial es un premio deportivo y económico

La FIFA ha concedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) un premio récord de 50 millones de dólares (unos 43,6 millones de euros) por conquistar el torneo, además de otros 1,5 millones de dólares destinados a cubrir los gastos de preparación y logística del campeonato.

Según el acuerdo alcanzado entre la RFEF y los futbolistas de la selección antes del inicio del Mundial, el 45% del premio económico se reparte entre los jugadores, lo que sitúa la prima individual en torno a 754.701 euros brutos, de acuerdo con las estimaciones realizadas por Europa Press a partir de los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Pedri tributará en Cataluña y eso hará que pague más

En el caso de Pedri, la Agencia Tributaria ingresará más de 378.000 euros de la prima que recibirá por proclamarse campeón del mundo. Sin embargo, no todos los internacionales tributarán de la misma manera, pese a que todos reciben la misma cantidad bruta.

Andrés Gutiérrez

El tinerfeño tributa en Cataluña, donde el tipo efectivo estimado alcanza el 50,14%, uno de los más elevados de toda España. Esto significa que el futbolista canario abonará en total a Hacienda 378.700 euros, mientras que el importe neto que se quedará el futbolista rondará los 376.300 euros, según los cálculos de los expertos tributarios.

Pedri comparte esta situación con otros internacionales vinculados al FC Barcelona, como Lamine Yamal, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Joan García o el goleador Ferrán Torres, todos ellos residentes fiscales en Cataluña.

Más impuestos que otros compañeros de Selección

Las diferencias fiscales entre comunidades autónomas provocan que algunos futbolistas paguen miles de euros menos por exactamente el mismo premio.

Por ejemplo, Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill, que tributan en la Comunidad de Madrid, abonarán unos 340.600 euros, casi 38.000 euros menos que Pedri.

El premio ganado por España también marca un récord para la competición. La FIFA ha incrementado la recompensa para el campeón hasta los 50 millones de dólares, un 19% más que los 42 millones que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Catar 2022.