El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: las empresas tienen que dar un descanso semanal de un día y medio como mínimo seguido a toda la plantilla

Miles de trabajadores desconocen que su descanso semanal está protegido por el Estatuto de los Trabajadores y que por ley, nunca puede ser inferior al mínimo establecido. Esta garantía busca proteger la salud y la conciliación de los empleados, al tiempo que impide que las empresas encadenen turnos y jornadas de trabajo sin respetar los periodos de descanso obligatorios.

Este descanso semanal no depende de la política interna de cada empresa ni puede eliminarse mediante un acuerdo entre empresario y trabajador. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.1, reconoce el derecho, con carácter general, de un descanso de día y medio ininterrumpido cada semana. Esta previsión responde a criterios de salud laboral, conciliación y prevención de riesgos, además de dar cumplimiento a la Constitución española y a la normativa europea sobre ordenación del tiempo de trabajo.

La norma establece que los trabajadores mayores de 18 años deben disfrutar de 36 horas consecutivas de descanso, mientras que los menores de edad cuentan con una protección reforzada y tienen derecho a dos días completos ininterrumpidos, como mínimo, sin posibilidad de acumularlos.

El descanso semanal no se puede partir en varios días

Uno de los aspectos más importantes de la regulación es que el descanso debe disfrutarse de forma continuada. La ley pretende garantizar un periodo real de desconexión para que el trabajador pueda recuperarse física y mentalmente después de varios días de actividad, evitando que esas horas libres se repartan a lo largo de la semana. La legislación también recuerda que este descanso semanal es independiente del descanso diario obligatorio.

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir al menos 12 horas. En este caso, ambos periodos se suman y no pueden compensarse entre sí. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores da cierta flexibilidad en sectores con necesidades organizativas especiales.

El descanso semanal puede acumularse durante un periodo máximo de 14 días, lo que significa que un trabajador adulto podría llegar a prestar servicios hasta 11 días consecutivos, siempre que posteriormente disfrute de tres días seguidos de descanso, equivalentes a los descansos acumulados de dos semanas.

Estos sectores laborales tienen una ley propia de descanso semanal

En actividades como la hostelería, el comercio, el transporte o la agricultura existen reglas específicas previstas en el Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales, que permiten distribuir el descanso de otra manera, aunque siempre respetando los mínimos legales.

La normativa también deja claro que este derecho es irrenunciable. Un trabajador no puede aceptar trabajar durante su descanso semanal a cambio de una compensación económica si ello supone perder el mínimo establecido por la ley. En caso de que por circunstancias excepcionales tenga que prestar servicios durante ese periodo, deberá recibir el descanso equivalente que le corresponda, además de la retribución prevista.

La ley busca garantizar que todos los empleados tengan el tiempo suficiente para recuperarse del desgaste físico y mental de la jornada laboral, reduciendo el riesgo de accidentes, favoreciendo la conciliación y protegiendo la salud de la plantilla.