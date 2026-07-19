Ahorra al llenar el depósito este domingo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: estas son las gasolineras con los precios más bajos

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 19 de julio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,315€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,318€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Carretera General del Sur TF-28 km 9 del municipio de Candelaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,227€. La segunda opción más económica de la provincia está en Candelaria, en la isla de Tenerife, estación TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde la Gasolina 95 está a 1,228€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,345€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,315€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,318€ el litro de Gasóleo A.

La estación PCAN de Carretera General del Sur TF-28 km 9 en el municipio de Candelaria es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,227€ el litro, seguida por la estación TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14 del municipio de Candelaria a 1,228€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,419€ el litro, seguida por la estación DISA de Avenida los Indianos del municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,503€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,439€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA de Avenida los Indianos en Santa Cruz de la Palma a 1,523€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Santa Cruz de la Palma, en la estación de servicio DISA en Avenida los Indianos, a 1,573€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida Los Sauces, 40 de San Andrés y Sauces a 1,573€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

El Hierro tiene hoy, domingo 19 de julio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,535€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,629€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,759€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,759€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,625€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3, donde sale a 1,639€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Alajeró, estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde se puede encontrar el gasoil a 1,639€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 19 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3 a la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA para llenar el tanque por 1,619€ el litro. Otra opción sería ir hasta Alajeró, a Carretera TF-713 km 38, donde la estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO ofrece la Gasolina 95 a 1,619€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,719€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,729€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,315€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,318€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,245€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 1,339€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,385€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,447€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,448€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,279€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/07/2026 8:16:03]