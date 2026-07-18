Las obras de la planta alojativa canaria permitirán estrenar 8.000 habitaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas

En la futura oferta hotelera de Canarias tres de cada cuatro habitaciones estará en establecimientos alojativos de cuatro o cinco estrellas. El informe The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por EY-Parthenon, sitúa a las Islas entre las comunidades con mayor actividad tanto en nuevos desarrollos como en las obras sobre planta alojativa ya existente. Casi medio centenar (49) suman entre ambas modalidades de modernización y afectan a 8.000 habitaciones.

Los números explicitan el resultado de una estrategia que consolida la orientación del destino hacia un producto de mayor calidad y mayor capacidad para responder a una demanda internacional cada vez más exigente. Visto desde el Archipiélago, para seducir a una clientela con mayor poder adquisitivo.

29 nuevos proyectos

En detalle, se trata de 29 proyectos de nuevo cuño, con 5.216 habitaciones en distintas fases de ejecución y aunque el volumen de proyectos es inferior al de algunos grandes mercados peninsulares, el informe destaca que el rasgo diferencial del Archipiélago es la elevada concentración de la futura oferta en las categorías superiores.

Más en concreto, los hoteles de cuatro y cinco estrellas reúnen 3.900 habitaciones previstas, lo que supone aproximadamente el 75% de toda la nueva oferta hotelera identificada en Canarias. Para EY-Parthenon, esta distribución confirma que el crecimiento del sector en las Islas está dirigido hacia establecimientos capaces de competir en calidad del alojamiento más que en número total de plazas.

Presencia del lujo

El segmento del lujo adquiere un peso especialmente significativo. Canarias concentra 1.685 de las 9.775 habitaciones de cinco estrellas que actualmente están en desarrollo en España, el 17% del total nacional. El informe subraya que se trata de una cuota especialmente relevante si se tiene en cuenta el reducido peso territorial del Archipiélago y el elevado grado de madurez de su planta hotelera, una de las más consolidadas del país.

«Canarias mantiene una posición diferencial dentro del mercado hotelero español por la combinación de una demanda internacional consolidada, una elevada ocupación estructural y una oferta que continúa evolucionando hacia segmentos de mayor calidad», afirma Álvaro Monreal, director de Strategy and Transactions de Real Estate en EY-Parthenon.

Renovación

El informe también identifica la renovación de los establecimientos existentes como uno de los principales motores de transformación del destino. Canarias registra 20 proyectos de reforma hotelera que afectan a 2.838 habitaciones, situándose entre las comunidades autónomas con mayor actividad de reposicionamiento de activos turísticos. De esas actuaciones, trece corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrellas y suman 1.857 habitaciones, más del 65% del total de las afectadas por procesos de modernización en el Archipiélago.

Para Patricia Afonso, socia directora de EY Canarias, la evolución del mercado demuestra «la capacidad del destino para seguir atrayendo inversión incluso en un entorno cada vez más competitivo». A su juicio, el aspecto más relevante no es únicamente el crecimiento cuantitativo, sino «la orientación de las inversiones hacia la mejora del producto, la modernización de los activos y la generación de valor a largo plazo».

Valor añadido

Esa tendencia encuentra ya ejemplos concretos. Uno de ellos es el proyecto anunciado por Grupo Lopesan para Pasito Blanco, en el sur de Gran Canaria, donde plantea el desarrollo de un nuevo complejo hotelero de alta categoría, iniciativa que encaja con la estrategia descrita por EY-Parthenon de orientar las inversiones hacia productos diferenciados, de mayor calidad y con capacidad para generar mayor valor añadido, más que hacia un crecimiento basado exclusivamente en el aumento de la oferta alojativa.

El comportamiento del Archipiélago se enmarca en un contexto favorable para el conjunto del mercado español. España registró una inversión hotelera de 2.400 millones de euros durante el primer semestre de 2026 y mantiene el atractivo para el capital nacional, que representa alrededor del 65% de la inversión realizada.

España registró una inversión hotelera de 2.400 millones de euros durante el primer semestre de 2026

EY-Parthenon atribuye esta fortaleza a factores como la recuperación de la demanda internacional, el aumento del gasto turístico, la progresiva desestacionalización y la capacidad de los establecimientos mejor posicionados para incrementar ingresos mediante la mejora del producto y el aumento de tarifas. Asimismo, el sector hotelero concentró aproximadamente el 45% de la nueva financiación concedida al mercado inmobiliario en 2025, un indicador de la confianza que sigue despertando entre entidades financieras e inversores. n