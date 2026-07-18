La gasolina 95 más económica de Santa Cruz de Tenerife este sábado está a 1,227 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,315€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,318€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Carretera General del Sur TF-28 km 9 del municipio de Candelaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,227€. La segunda opción más económica de la provincia está en Candelaria, en la isla de Tenerife, estación TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde la Gasolina 95 está a 1,228€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 18 de julio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,345€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy sábado 18 de julio, está en Candelaria, Carretera General del Sur TF-28 km 9, en la estación PCAN, donde está a 1,227€ el litro. La otra opción está en Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, a 1,228€ el litro en la estación TGAS LAS CALETILLAS.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,419€ el litro, seguida por la estación DISA de Avenida los Indianos del municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,503€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Santa Cruz de la Palma, en la estación de servicio DISA en Avenida los Indianos, a 1,573€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida Los Sauces, 40 de San Andrés y Sauces a 1,573€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,439€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA de Avenida los Indianos en Santa Cruz de la Palma a 1,523€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,759€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,759€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,625€ el litro.

El Hierro tiene hoy, sábado 18 de julio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,535€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,629€.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy sábado 18 de julio, está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA, donde está a 1,619€ el litro. La otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a 1,619€ el litro en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,719€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,729€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde el diésel está a 1,639€ el litro. La segunda mejor opción está en Alajeró, a 1,639€ el litro en OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,245€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,345€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este sábado 18 de julio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,315€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,318€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 1,339€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,388€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,447€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,448€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,279€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/07/2026 8:15:08]