Cámara y Cabildo conectan talento sénior con empresas

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife celebró el pasado 9 de julio en Adeje una jornada de empleabilidad destinada a favorecer el contacto directo entre empresas y profesionales con experiencia laboral, impulsando nuevas oportunidades de inserción y desarrollo profesional.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa Tenerife X Empleo Sénior, impulsado por la Cámara y subvencionado por el Cabildo de Tenerife, una actuación orientada a mejorar la empleabilidad de personas con más de cinco años de experiencia profesional que desean reincorporarse al mercado laboral, reorientar su carrera o afrontar nuevos retos profesionales. La jornada reunió a unas 60 personas en la Factoría de Innovación Turística de Canarias y contó con la colaboración del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) y del Ayuntamiento de Adeje.

La apertura institucional contó con la participación del consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina; la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez; la directora del CEST, Esther Rodríguez; la coordinadora del Servicio de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje, Norma Dorta, y el concejal delegado de Desarrollo Económico y Empleo, Alberto Álvarez.

Lola Pérez destacó la importancia de esta iniciativa para acercar la oferta y la demanda laboral y recordó que el objetivo del programa es seguir trabajando para “mejorar las ratios de empleabilidad de las personas sénior” en un mercado laboral cada vez más competitivo. Asimismo, agradeció la implicación de las entidades colaboradoras y de las empresas participantes por contribuir a generar nuevas oportunidades de empleo en sectores estratégicos para la economía insular.

Efraín Medina señaló que este tipo de acciones persiguen que “para aquellas personas mayores de 45 años sea una realidad encontrar una oportunidad laboral”, destacando además la participación de empresas con ofertas activas de empleo y el valor de una formación continua orientada a la obtención de “un empleo digno y de calidad”.

Esther Rodríguez puso en valor la elevada participación y destacó que “hay personal cualificado esperando a que nuestro tejido empresarial pueda acceder a él con todas las garantías”. Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre las empresas, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo de Tenerife para seguir impulsando acciones de empleabilidad en el sur de la isla.

Conexión entre talento y empresas

La jornada contó con la participación de cinco empresas de referencia: Hard Rock Hotel Tenerife, Grupo Eulen, Grupo El Cardón, Parque Santiago y Asistia Canarias, cuyos responsables dieron a conocer sus necesidades de contratación, los perfiles más demandados y las competencias más valoradas en sus procesos de selección.

Tras una breve presentación, las personas asistentes participaron en una dinámica de speed recruiting, un formato que les permitió mantener encuentros breves con responsables de recursos humanos para presentar su perfil profesional, entregar su currículum y establecer un primer contacto con potenciales empleadores. Posteriormente, la jornada continuó con un espacio de networking que favoreció el intercambio de experiencias y la generación de nuevos contactos.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la posibilidad de que las empresas identificaran perfiles de interés para futuras incorporaciones. Al término de la jornada, algunas personas participantes pudieron mantener entrevistas individuales más focalizadas con las compañías asistentes, profundizando en posibles procesos de selección.