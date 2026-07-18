Canarias capta 430 millones de la nueva economía del espacio

Canarias se ha lanzado sin miedo a capturar una de las oportunidades que sobrevuela desde hace años sus posibilidades de diversificación económica. El Archipiélago quiere convertirse en referente en el desarrollo del sector aeroespacial. Una posibilidad por la que ha apostado con fuerza en los últimos años y que ya empieza a dar sus frutos. Las primeras estimaciones señalan que el sector está generando –de forma directa e indirecta– 430 millones de cifra de negocio y 4.600 puestos de trabajo. Pero puede ir a más. Y su objetivo es emular el desarrollo que ha tenido la industria audiovisual en Canarias –que ha pasado de ser una actividad residual a convertirse en la referencia de los sectores emergentes– e, incluso, ganarle la partida. Para ello, el Archipiélago ha aunado esfuerzos para plantear una estrategia unificada que ayude a vender las condiciones idóneas que tiene la región para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Hace algo más de un año, Canarias presentaba la Estrategia Aeroespacial de Canarias. Su objetivo: lograr que la región se posicionara como un hub del sector en el Atlántico medio y generar así riqueza y empleo de calidad. La estrategia está permitiendo aglutinar bajo un mismo paraguas las iniciativas público-privadas y activar un trabajo conjunto que no solo sirva para atraer empresas de fuera a las Islas, sino también para diversificar el tejido productivo canario. Es decir, el objetivo es seguir la trayectoria que ha tenido el desarrollo de la industria del cine en las Islas y que se ha convertido en todo un caso de éxito.

«El desarrollo que está teniendo el sector aeroespacial en Canarias nos recuerda mucho el comportamiento que tuvo el audiovisual en sus inicios, incluso, nos da la impresión de que éste va mucho más rápido», detalla David Pérez-Dionis, director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos. El sector aeroespacial se declaró estratégico en 2024 y desde ese momento se ha trabajado de manera coordinada para desarrollarlo. Y aunque no existen cifras oficiales que permitan conocer el impacto económico de forma exhaustiva, el departamento maneja como cifras preliminares que 200 empresas con sede en Canarias están trabajando ya sobre el terreno, con una cifra de negocio de 430 millones y 4.600 empleos. Aunque eso sí, Pérez-Dionis recalca que en esos datos no solo están incluidas empresas aeroespaciales, sino también tecnológicas que pueden prestar servicios a este ámbito. Y confía en que el desarrollo del sector va a ser exponencial.

Expansión en un año

Y lo cierto es que si se analizan los datos incluidos en las dos últimas memorias de Proexca –la empresa pública que impulsa la internacionalización del tejido empresarial canario y trabaja para atraer inversiones estratégicas a las Islas– las perspectivas son muy halagüeñas. En 2024, la inversión potencial prevista en este sector era de 0,5 millones de euros, con una creación de empleo de diez puestos de trabajo. Un año después, en 2025, la inversión potencial había avanzado hasta los 53 millones de euros y el empleo potencial subía hasta las 780 vacantes. Puestos de trabajo de alta cualificación, que no importan solo por su volumen sino porque son una apuesta por el talento especializado y la retención de perfiles técnicos en las Islas, consolidando un ecosistema de alto valor añadido.

«La formación que produce es otra de las riquezas que puede traer este sector al Archipiélago», insiste el director general, que añade que puede dar «oportunidades a los canarios de dedicarse a un sector especializado de alto valor sin tener que desarrollar su carrera profesional fuera de las Islas».

Respecto a los leads –como se llama en marketing a los contactos de clientes potenciales– Proexca detalla que la efectividad en su captación «ha escalado de forma extraordinaria». De los cuatro que se registraron en 2024, el año pasado se pasó a 25, lo que «demuestra un interés creciente y maduro por parte de la industria global».

Condiciones idóneas

Pero, ¿qué condiciones tiene Canarias que la hacen un lugar idóneo para potenciar esta actividad? Los expertos ratifican que el Archipiélago cuenta con todo lo necesario para convertirse en un paraíso de esta industria. Buen clima, que permite realizar pruebas prácticamente los 365 días del año, una variada orografía, cercanía al mar y al continente africano y la existencia de un ecosistema investigador que ya trabajaba en esta materia. Al mismo tiempo, cuenta con una serie de ventajas fiscales y económicas que pueden ayudar a atraer inversiones.

El sector aeroespacial ya ha despegado, pero a diferencia de lo que ocurre para el desarrollo de los rodajes de cine –que, a priori, parece que requieren de mucha menos inversión y que se trata de una actividad más sencilla de desplegar– el aeroespacial parece una actividad más complicada de impulsar. Sin embargo, sus promotores aseguran que no es así. «Cuando lo nombras parece que hablemos de montar la NASA, pero sin embargo, ha sido muy rápido porque no tiene esa dimensión», explica Pérez-Dionis. Esto es gracias a los que se ha llamado democratización del espacio, es decir, el acceso a una actividad que antes estaba reservada a un puñado de centros científicos concretos. ¿Cómo ha sido posible? A través del desarrollo tecnológico que ha facilitado que ya no se requiera una industria de tanto peso como antes, ni tampoco el consumo de una gran cantidad de suelo, lo que hace a Canarias una candidata idónea.

Y hay muchos aspectos en los que Canarias puede destacar. El sector aeronáutico y aeroespacial aglutina el desarrollo de plataformas tecnológicas que van desde los glinders o planeadores submarinos, pasando por los SUAS (Small Unmanned Aerial Systems) –pequeños drones de hasta 25 kilos–, y los denominados HAPS (High Altitude PseudomSatellite), dispositivos que pueden ser colocados a más de 20.000 metros de altitud y que sirven como estaciones de observación y telecomunicación. Plataformas que serán cada vez más habituales y que ya se están introduciendo en múltiples actividades, no solo de observación y estudio, sino también en la agricultura, los rodajes, la vigilancia de instalaciones e incluso el transporte de pasajeros. Y Canarias no solo tiene unas condiciones inmejorables para convertirse en un campo de pruebas de los nuevos prototipos, sino que también puede albergar instalaciones para producirlos.

«Podemos jugar un buen papel en el ensamblaje de todo tipo de cosas relacionadas con el sector, prestar servicio a los centros de observación, seguimiento de todo lo que está vinculado al sector, como la ciberseguridad, hay mucho en lo que Canarias puede destacar», sostiene el director general.

Otros proyectos

Dentro de la propia estrategia canaria se definen algunos como proyectos de gestión de constelaciones satelitales, emplazamientos para lanzamientos sostenibles, incluso desde el mar y convertir a Canarias en un hub aeroespacial para la economía azul y la vigilancia marítima, así como ser parte activa en el desarrollo de soluciones de transporte aéreo para mercancías entre islas.

El Archipiélago, además, no parte desde cero. En la región conviven centros de investigación que se han especializado en la aeronáutica y el sector aeroespacial desde hace décadas y está considerado un punto de referencia para la observación del universo. Ahora toca sacar rendimiento de esa nueva economía del espacio.