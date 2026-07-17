Es oficial: la Seguridad Social permite sumar hasta cinco años de cotización al recuperar prácticas antiguas antes de 2028

Todos los trabajadores tienen un objetivo común al acercarse a la jubilación, tener los años de cotización necesarios para acceder a una pensión. Sin embargo, muchas personas se encuentran con el problema de que determinados periodos, como las antiguas prácticas no remuneradas, no fueron contabilizados a efectos de cotización. Para estos casos, la Seguridad Social ofrece una alternativa que permite recuperar esos años y mejorar la futura prestación.

Gracias a un mecanismo habilitado, miles de trabajadores tienen la posibilidad de añadir hasta cinco años de cotización a su vida laboral. Se pueden beneficiar de esto quienes realizaron prácticas formativas sin cotizar en su momento. Se trata del denominado convenio especial para prácticas, una opción que puede ser determinante de cara a la jubilación o al acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social o el SEPE.

Normas basicas del Estatuto del Becario / El Día / Ministerio de Trabajo y Economía Social

La medida está dirigida a antiguos estudiantes y becarios que realizaron prácticas antes de que estas comenzaran a cotizar de forma obligatoria. Además, tras los cambios normativos introducidos en 2024, el sistema es más flexible y también más fácil de hacer.

Hasta 1.825 días más en la vida laboral

El convenio permite recuperar un máximo de cinco años de cotización, equivalentes a 1.825 días. Para calcular ese tiempo, la Seguridad Social considera que cada ocho horas de prácticas acreditadas equivalen a un día completo cotizado.

Ese periodo pasa a incorporarse a la vida laboral del solicitante y computa para futuras prestaciones, especialmente para la jubilación, donde puede ayudar tanto a alcanzar los años mínimos exigidos como a mejorar la cuantía de la pensión.

Los estuduantes universitarios que hayan hecho prácticas pueden beneficiarse de este convenio si realizaron prácticas en estas fechas / PABLO H. GAMARRA / FDV

Además, quienes ya utilizaron el antiguo sistema aprobado en 2011 para recuperar dos años de prácticas pueden acogerse a esta nueva regulación y completar hasta el máximo de cinco años permitido.

¿Quién puede solicitarlo?

El convenio está reservado a personas que cursaron estudios oficiales y realizaron prácticas sin cotización. Entre los beneficiarios se encuentran:

Estudiantes que realizaron prácticas no remuneradas antes del 1 de enero de 2024 .

. Personas que hicieron prácticas remuneradas antes del 1 de noviembre de 2011 .

. Investigadores de doctorado que participaron en programas anteriores al 4 de febrero de 2006.

La medida afecta a titulados universitarios, estudiantes de Formación Profesional, másteres, doctorados y enseñanzas artísticas o deportivas, siempre que puedan acreditar documentalmente esos periodos.

Cuánto cuesta recuperar esos años

El rescate de cotizaciones no es gratuito. El trabajador debe asumir el pago de las cuotas correspondientes, aunque la reforma aprobada en 2024 modificó el sistema de cálculo para reducir el coste.

Actualmente, la cuota se calcula utilizando la base mínima de cotización vigente en el año en que se realizaron las prácticas, en lugar de aplicar las bases actuales, lo que abarata considerablemente el importe en muchos expedientes.

Como referencia, recuperar un mes de prácticas de finales de los años noventa puede costar alrededor de 40 euros, mientras que un mes correspondiente a 2018 o 2019 puede situarse cerca de los 140 euros.

La Tesorería General de la Seguridad Social ofrece dos modalidades de pago:

Realizar un único abono.

Fraccionar la deuda en cuotas mensuales.

El plazo máximo para pagar alcanza 84 mensualidades, es decir, siete años.

El procedimiento permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2028. Para beneficiarte del convenio, tienes que solicitar al centro educativo un certificado oficial donde consten las fechas de las prácticas, el número de horas realizadas y si fueron remuneradas o no.

Con ese documento, el interesado debe presentar la solicitud a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o del portal Importass, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.