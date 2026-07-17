La gasolina 95 más barata de Tenerife está este viernes 17 de julio a 1,227 euros el litro

Hoy viernes 17 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,315€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,227€ el litro en PCAN en Carretera General del Sur TF-28 km 9 del municipio de Candelaria en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14 de Tenerife situada en el municipio de Candelaria con un precio de 1,228€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 17 de julio, está en Candelaria, Carretera General del Sur TF-28 km 9, en la estación PCAN, donde está a 1,227€ el litro. La otra opción está en Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, a 1,228€ el litro en la estación TGAS LAS CALETILLAS.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio DISA de Santa Cruz de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,573€ el litro en Avenida los Indianos. En San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,573€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,459€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de la Palma, estación de DISA en Avenida los Indianos, donde se puede encontrar el gasoil a 1,523€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 17 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,439€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de la Palma, a Avenida los Indianos, donde la estación de DISA ofrece la Gasolina 95 a 1,503€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 17 de julio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,535€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,629€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,759€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,759€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,625€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,699€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,719€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,729€ el litro.

La Gomera tiene hoy, viernes 17 de julio, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA a 1,619€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Hermigua, DISA HERMIGUA, en Carretera TF-711 km 22, donde el litro está a 1,619€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera en Paseo Fred Olsen, 3 tiene un precio de 1,639€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, viernes 17 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,315€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,318€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, viernes 17 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,348€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,388€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,392€ el litro en la estación PCAN en Calle Lázaro López, 6.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,447€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,448€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/07/2026 8:12:53]