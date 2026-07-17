Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAparcamientos en el TeideCook Music FestTenerife LAN PartyHospitales más accesiblesCB CanariasProcesión del Carmen en Santa Cruz de TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Cae dos puntos porcentuales

La deuda pública desciende en mayo hasta el 100,2% del PIB, con 1,72 billones de euros

El pasivo de las comunidades autónomas ascendió a 343.000 millones de euros, el 19,9% del PIB, tras crecer un 2,1% en términos interanuales

El Banco de España confirma que la deuda pública bajó al 107,7 % del PIB en 2023

El Banco de España confirma que la deuda pública bajó al 107,7 % del PIB en 2023

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

La deuda de las administraciones públicas se moderó en mayo y se sitúa en el 100,2% del PIB, lo que supone un descenso de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a que , en términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a los 1.729 billones de euros, disminuyó un 0,58% con respecto al pico histórico, que fue en marzo de este año, según los datos del Banco de España. En términos absolutos, la deuda del Estado alcanzó los 1,575 billones de euros, un 4,4% más que hace un año, equivalente al 91,2% del PIB.

Por su parte, las Otras Unidades de la Administración Central registraron una deuda de 33.000 millones de euros, el 1,9% del PIB, tras reducir su saldo un 6,3% en comparación con mayo de 2025. En cambio, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social aumentó un 7,9% interanual, hasta los 136.000 millones de euros, cifra que representa el 7,9% del PIB.

En el ámbito territorial, la deuda de las comunidades autónomas ascendió a 343.000 millones de euros, el 19,9% del PIB, tras crecer un 2,1% en términos interanuales. Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales descendió un 9,4% respecto al año anterior, hasta situarse en 21.000 millones de euros, el equivalente al 1,2% del PIB.

La consolidación de la deuda del conjunto de las administraciones públicas —es decir, la deuda mantenida entre los distintos subsectores que integran el sector público— alcanzó los 379.000 millones de euros, un 3,4% más que un año antes, lo que equivale al 22% del PIB.

En comparación con diciembre de 2025, el saldo total de la deuda de las administraciones públicas aumentó en 31.200 millones de euros. De ese incremento, 26.100 millones correspondieron al Estado, 1.400 millones a las comunidades autónomas y 300 millones a las corporaciones locales. En sentido contrario, la deuda de las Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 1.100 millones de euros, mientras que el efecto de la consolidación elevó el saldo en otros 4.500 millones.

Por último, la evolución de la deuda por instrumentos y plazos refleja un crecimiento interanual en todas las categorías. Los valores a largo plazo aumentaron un 3,4%, los préstamos con vencimiento superior a un año crecieron un 5,6% y los instrumentos a corto plazo registraron el mayor incremento, con una tasa interanual del 9,3%.

Noticias relacionadas

En los últimos años, el ratio sobre el PIB ha descendido desde los máximos de la pandemia porque la economía española ha demostrado robustez con políticas económicas centradas en la recuperación, pese a que la deuda en euros ha seguido aumentado. El pico que se obtuvo en el mes de marzo solo responde a un patrón estacional y los últimos datos demuestran que un cierto distanciamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
  2. La pala abre camino al Mercado de La Laguna: así avanzan los trabajos para que la recova vuelva a la plaza del Adelantado
  3. El nuevo delantero del CD Tenerife vendría de Alemania: dan por cerrado el fichaje de Leon Ranos por 300.000 euros
  4. Detención ilegal en Tenerife: utilizan la vulnerabilidad de un paciente para incomunicarlo y robarle sus ahorros
  5. Puerto de la Cruz prepara una ordenanza para reducir sus 2.300 viviendas vacacionales
  6. Una celadora de La Candelaria retiene a un anciano y le roba 4.000 euros
  7. Un herido en Tenerife durante un accidente que provocó retenciones de tráfico
  8. La pizzería de Tenerife que sorprende con su propuesta gastronómica: masas artesanales y elaboraciones únicas

Despliegue policial para evitar una muerte en el edificio abandonado de Añaza

Despliegue policial para evitar una muerte en el edificio abandonado de Añaza

La Policía Nacional detiene a una fugitiva reclamada por las autoridades de Reino Unido tras estafar más de 300.000 libras esterlinas

La UE plantea que los impuestos a la electricidad sean más bajos que a los combustibles fósiles

La UE plantea que los impuestos a la electricidad sean más bajos que a los combustibles fósiles

Pachangas de domingo

Pachangas de domingo

Infantino presiona para que Trump arbitre la final del Mundial, por Matías Vallés

Antes de compartir sandía con tu perro, conviene retirar esta parte que puede causarle problemas

Antes de compartir sandía con tu perro, conviene retirar esta parte que puede causarle problemas

Grupo Fuertes y Satocan compran un complejo turístico en San Miguel de Abona

Grupo Fuertes y Satocan compran un complejo turístico en San Miguel de Abona

Cruz Roja impulsa la protección de la flora amenazada del Teide

Cruz Roja impulsa la protección de la flora amenazada del Teide
Tracking Pixel Contents