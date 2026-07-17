Canarias se sitúa en el ‘top tres’ de comunidades autónomas con mayores subidas del precio de la vivienda

Canarias se consolida como una de las comunidades autónomas españolas donde con mayor intensidad continúan creciendo los precios en el mercado inmobiliario. Lo hicieron un 18,2% en el segundo trimestre de este año, frente al 15,2% en que lo hizo la media del país. La estadística IMIE Mercados Locales que elabora la empresa de tasación Tinsa sitúa tan solo a la Comunidad Valenciana (20,7%) y a Castilla-La Mancha (20,3%) por delante de las Islas, que comparte el tercer puesto e idéntico encarecimiento interanual con Cantabria.

La tendencia también se mantiene en la evolución más reciente. Si se toma como referencia solo el segundo trimestre (abril-junio), el incremento es del 4,3% en el Archipiélago. También en ese periodo el alza se sitúa por delante de la media estatal (3,7%). Así las cosas, el problema de la vivienda es común a todo el país, pero en Canarias la situación es peor que en la mayoría de las regiones españolas.

Subidas con precios elevados

El trabajo de Tinsa sirve para descartar que se trate de una subida de mayor tamaño por partir desde un suelo más bajo. En absoluto es así, ya que los 2.584 euros que cuesta cada metro cuadrado en las Islas, se sitúan un 25% por encima del precio medio en España (2.066 euros). Solo Baleares, Madrid y el País Vasco presentan valores superiores, lo que da idea del elevado nivel de precios alcanzado por el mercado inmobiliario canario.

Si el problema es de mayor tamaño por los precios elevados y la intensidad del galope que mantienen, ya se torna drama si se cruzan dichas variables con el menor poder adquisitivo con que cuentan los ciudadanos de las Islas en comparación con vascos o madrileños. Un cóctel que explica, no ya las dificultades sino la imposibilidad con la que se encuentran los isleños al intentar adquirir una casa.

Sin cambios

La clase política y la sociedad en su conjunto conocen la situación. ¿Por qué nada cambia entonces? Tinsa acude en su informe a la lógica de mercado y pone el acento en la persistencia del desequilibrio entre la oferta y la demanda. La población crece y también lo hace el tamaño del mercado laboral, con el mayor número de ocupados que ha tenido la comunidad autónoma nunca antes. Esas dos circunstancias explican por sí mismas la presión de la demanda.

Si se les suma la especial atracción que tienen las áreas de costa para la población acomodada y en edad de retiro del continente europeo y las agresivas políticas de adquisición de activos de los fondos de inversión que operan en el sector, se entiende aún mejor por qué la dimensión del problema en las Islas luce un tamaño mayor. Y todavía más ante un ritmo de construcción que sigue muy alejado del que se necesitaría para propiciar un enfriamiento de los precios.

Ligera desaceleración

Es cierto, y así lo refleja el informe, que las compraventas y la actividad hipotecaria muestran una ligera desaceleración con respecto al año anterior, pero vienen de una altura suficiente como para explicar que esa leve caída no se traduzca en alivio.

De este modo, Canarias entra en el club del reducido grupo de territorios cuyos precios ya superan, en términos nominales, los máximos alcanzados en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la entrega del IMIE Mercados Locales precisa que solo Baleares se aproxima a aquellos máximos históricos cuando se descuenta el efecto de la inflación.

Sin ahorro

Poco oxígeno teniendo en cuenta que es ese mismo efecto de la inflación y los incrementos del precio de los alquileres dos de los hechos que más merman la capacidad de ahorro de los ciudadanos. Y es precisamente el ahorro el que en muchas ocasiones determina el acceso a los créditos hipotecarios necesarios para adquirir un inmueble.

La conclusión es que los territorios con mayor atractivo económico, residencial y turístico, como es el caso de Canarias, enfrentan mayores complicaciones para superar la emergencia habitacional.