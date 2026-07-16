Encuentra la Gasolina 95 más económica este jueves en Tenerife por 1,227 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Icod de los Vinos, isla de Tenerife, estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10. Allí tiene un precio de 1,299€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,315€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Carretera General del Sur TF-28 km 9 del municipio de Candelaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,227€. La segunda opción más económica de la provincia está en Candelaria, en la isla de Tenerife, estación TGAS LAS CALETILLAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde la Gasolina 95 está a 1,228€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 16 de julio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Icod de los Vinos, estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10, donde sale a 1,299€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,315€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 16 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Candelaria, Carretera General del Sur TF-28 km 9 a la estación de servicio PCAN para llenar el tanque por 1,227€ el litro. Otra opción sería ir hasta Candelaria, a Carretera Acceso a Caletillas km 14, donde la estación de TGAS LAS CALETILLAS ofrece la Gasolina 95 a 1,228€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,345€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio DISA de Santa Cruz de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,573€ el litro en Avenida los Indianos. En San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,573€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,479€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,520€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 16 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,459€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de la Palma, a Avenida los Indianos, donde la estación de DISA ofrece la Gasolina 95 a 1,503€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,639€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,699€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,759€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,759€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,559€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,629€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,719€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,729€ el litro.

La estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,619€ el litro, seguida por la estación DISA HERMIGUA de Carretera TF-711 km 22 del municipio de Hermigua a 1,619€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,639€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA HERMIGUA de Carretera TF-711 km 22 en Hermigua a 1,639€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 16 de julio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,315€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,318€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,345€ el litro.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,245€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,447€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,448€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 16 de julio está en la estación de servicio PCAN a 1,388€ el litro de diésel en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,392€ el litro de Gasóleo A en Calle Lázaro López, 6.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,348€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/07/2026 8:16:16]