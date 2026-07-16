Eddie Wilson (Ryanair): "Los aeropuertos españoles que queremos están llenos y los que están vacíos son demasiado caros"

"No crecemos en España porque los aeropuertos que queremos están llenos y los que están vacíos son demasiado caros", ha afirmado este jueves el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum. La aerolínea 'low cost' mantiene desde hace meses una guerra abierta contra Aena por las tarifas aeroportuarias que cobra el gestor español a las compañías por hacer uso de su infraestructura.

El directivo irlandés ha afirmado que "solo hay dos aeropuertos" en los que Ryanair está creciendo actualmente que son Málaga y Alicante, pero ambos casos están prácticamente al límite de su capacidad, algo que ya ocurre en Madrid y en Barcelona, por lo que tienen poco margen de avance. Son, a su juicio, los aeropuertos regionales los que suponen una oportunidad, pero la aerolínea no está dispuesta a pagar las tarifas de Aena.

La 'low cost' irlandesa tiene en la actualidad 650 aviones (todos de su propiedad) y prevé ahora sumar 300 más, que deberá asignar en distintas bases europeas. Su propuesta es que si Aena baja las tasas, la aerolínea aumenta el tráfico de los aeródromos y los aeropuertos, si bien ganan menos dinero 'regulado', obtienen más ganancias con el consumo de los pasajeros en servicios como el 'dutty free', tiendas y cafeterías. "Si yo estuviera en el Gobierno de España incentivaría a Aena para llenar los aeropuertos regionales", ha afirmado.

Wilson ha puesto como ejemplo el aeródromo de Bérgamo en Milán, al que la aerolínea llegó en 2004 cuando era una instalación destinada solo a servicios de carga aérea y ahora cuenta con más de 20 millones de pasajeros. También el de Málaga, ciudad en la que Ryanair estableció una base en 2010 y en la actualidad tiene 20 aviones y conexión con más de 90 aeropuertos europeos.

De hecho, el directivo atribuye a la presencia de Ryanair en Málaga la inversión en la ciudad de gigantes como Google, Morgan Stanley o Vodafone y defiende que el modelo se puede "replicar" en otras zonas como Galicia o las islas Canarias y Baleares. También ha defendido la expansión de la compañía a los aeropuertos del País Vasco, Jerez, Granada o Zaragoza. "Ryanair va a comprar 300 aviones en los próximos cinco años y me gustaría poner el máximo número de ellos en España, pero para eso tienen que bajar las tarifas", ha insistido.

Ryanair considera que el problema español es que el gestor aeroportuario, que es Aena, es un "monopolio" y eso, a su juicio, hace que pueda decidir los precios de forma autónoma sin necesidad de llegar a acuerdos con las aerolíneas: "La semana pasada acordamos descuentos en el aeropuerto de Luton, del que Aena es propietario en un 50%. Hacen eso en Reino Unido, pero no en España, porque allí no tienen un monopolio y tienen que competir con otras compañías", ha remachado.