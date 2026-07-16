Ni "estás despedido", ni "no tienes vacaciones": esta es la peor frase que te pueden decir en tu trabajo según Juanma Lorente, abogado laboralista

Cuando tu jefe te llama, es normal que te entre el miedo. Muchos trabajadores no saben si se trata de una simple conversación, una reunión importante o una noticia inesperada. Ante estas situaciones, el abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado cuál es una de las frases más preocupantes que puede escuchar un empleado en su empresa y que, según advierte, puede tener consecuencias laborales.

Para Lorente, escuchar esas palabras no debería interpretarse como una muestra de compromiso con la empresa, sino como una señal de que el empleado podría verse obligado a prolongar su jornada con frecuencia.

Cuidado cuando oigas esto de tu jefe

Cuando inicias una etapa en una nueva empresa es normal que intenten enseñarte el funcionamiento de la misma. Por eso, si escuchas esto debes prestar mucha atención: "En este trabajo, como en todos, se sabe a la hora que se entra, pero no a la hora que se sale".

Ante esto, el abogado plantea que, "si se te ocurre escuchar esta frase en tu trabajo, ve planteándote cómo salir".

"Lo normal es que te hartes de hacer horas extra"

Juanma Lorente piensa que esa forma de entender el trabajo suele esconder una organización en la que las horas extraordinarias terminan convirtiéndose en algo habitual. "Si tu jefe tiene esa mentalidad, lo normal es que no salgas a la hora que crees que vas a salir", asegura Lorente.

Según explica, aceptar como normal que la jornada no tenga una hora clara de finalización puede provocar que el trabajador acumule un elevado número de horas extraordinarias sin planificación previa. Por eso, él insiste en que los empleados deben conocer desde el principio cuál es su horario y cuáles son las condiciones reales de su jornada.

Las horas extraordinarias no son obligatorias

Lorente recuerda que el Estatuto de los Trabajadores establece que, con carácter general, las horas extraordinarias son voluntarias, salvo que exista una obligación específica recogida en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo para determinados supuestos. Además, incide en que esas horas no pueden convertirse en una práctica habitual sin respetar los límites legales.

"Las horas extras son voluntarias y, por supuesto, tú tienes que saber la hora en la que entras y la hora en la que sales", explica un Juanma Lorente que acaba diciendo que "tampoco son gratuitas y te las tiene que incorporar a la nómina como horas extras y no plus de disponibilidad, dedicación o incentivo".