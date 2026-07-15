La gasolina más barata de este miércoles 15 de julio se encuentra en Tenerife y La Palma

Hoy miércoles 15 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,315€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,228€ el litro en TGAS LAS CALETILLAS en Carretera Acceso a Caletillas km 14 del municipio de Candelaria en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,315€ el litro.

La estación de E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro.

Tenerife tiene hoy, miércoles 15 de julio, la Gasolina 95 más barata en Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, en la estación de servicio TGAS LAS CALETILLAS a 1,228€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde el litro está a 1,245€.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,459€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,520€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 15 de julio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,439€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a 1,503€ el litro en la estación DISA.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a la gasolinera DISA, donde el litro está a 1,573€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, en la DISA, que está a 1,573€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El Hierro tiene hoy, miércoles 15 de julio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,559€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,629€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,759€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,759€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,639€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde el diésel está a 1,639€ el litro. La segunda mejor opción está en Hermigua, a 1,639€ el litro en DISA HERMIGUA en Carretera TF-711 km 22.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,729€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,729€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 15 de julio, está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA, donde está a 1,619€ el litro. La otra opción está en Hermigua, Carretera TF-711 km 22, a 1,619€ el litro en la estación DISA HERMIGUA.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,315€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,318€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, miércoles 15 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,348€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 15 de julio está en la estación de servicio PCAN a 1,388€ el litro de diésel en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,392€ el litro de Gasóleo A en Calle Lázaro López, 6.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,447€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,448€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/07/2026 8:16:54]