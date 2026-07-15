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Administración Conde (Grupo FOCAN) impulsa la sostenibilidad y el empleo verde con el lanzamiento del proyecto 'CONDE-ECO TUR'

La iniciativa arranca con el itinerario formativo 'Promotor Digital de Turismo Local y de Naturaleza', diseñado para dotar a profesionales de herramientas digitales aplicadas a la conservación y valorización del entorno

El proyecto busca generar un impacto social positivo, fusionando la preservación de la biodiversidad con la dinamización económica de los entornos locales de forma responsable

El Grupo FOCAN, ha anunciado el inicio oficial del proyecto &quot;CONDE-ECO TUR: Capacitación para un Turismo de Naturaleza Sostenible&quot;.

El Grupo FOCAN, ha anunciado el inicio oficial del proyecto "CONDE-ECO TUR: Capacitación para un Turismo de Naturaleza Sostenible". / Focan

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Renata Domingo

En un contexto global donde la transición ecológica y la transformación digital son pilares fundamentales para el desarrollo socioeconómico, Administración Conde, entidad integrada en el Grupo FOCAN, ha anunciado el inicio oficial del proyecto "CONDE-ECO TUR: Capacitación para un Turismo de Naturaleza Sostenible". La iniciativa ha comenzado su andadura con el lanzamiento de su primer itinerario formativo: Promotor Digital de Turismo Local y de Naturaleza.

Este proyecto nace con un marcado compromiso social: responder a la necesidad urgente de equilibrar el desarrollo de la actividad turística con la protección activa de los ecosistemas. Lejos de un enfoque comercial, la acción formativa se plantea como una herramienta de transformación comunitaria que capacita a las personas para convertirse en guardianes y prescriptores de la biodiversidad de su propio entorno.

Innovación digital al servicio de la biodiversidad

El itinerario formativo que estrena el proyecto dota a los participantes de competencias digitales clave para dar visibilidad, concienciar y poner en valor el patrimonio natural e histórico local. El propósito final es que el conocimiento técnico sirva como altavoz para divulgar la riqueza de los espacios naturales, promoviendo un modelo de visitas responsable que minimice la huella ecológica y beneficie de forma directa a las economías locales.

inicio oficial del proyecto &quot;CONDE-ECO TUR: Capacitación para un Turismo de Naturaleza Sostenible&quot;.

inicio oficial del proyecto "CONDE-ECO TUR: Capacitación para un Turismo de Naturaleza Sostenible". / Focan

Desde la dirección del proyecto se destaca que "el futuro de la actividad turística y el bienestar de nuestras comunidades dependen de nuestra capacidad para conectar la sostenibilidad con la digitalización". A través de esta capacitación, se dota a los profesionales del entorno de las competencias necesarias para diversificar la oferta del territorio y garantizar que la riqueza cultural y ambiental se preserve para las próximas generaciones.

Compromiso con el empleo verde y el desarrollo local

El proyecto CONDE-ECO TUR se alinea con los objetivos estratégicos de fijación de empleo en el entorno rural y el fomento de los denominados "empleos verdes", sectores con un alto potencial de crecimiento y de retorno social positivo. Al capacitar a la población local, se generan nuevas oportunidades de desarrollo profesional ligadas al respeto por el medio ambiente y el arraigo territorial.

Esta iniciativa se desarrolla bajo un marco de estrecha colaboración y compromiso institucional con las políticas de transición ecológica y sostenibilidad social.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.

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