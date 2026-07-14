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Vuelos baratos en Canarias: nuevo Bintazo para viajar a destinos nacionales e internacionales desde 23 euros

Los billetes se podrán comprar hasta el 27 de julio, con disponibilidad para viajar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del próximo año

Un avión de Binter despegando.

Un avión de Binter despegando. / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

Binter lanza un nuevo Bintazo que permitirá volar fuera de Canarias a precios reducidos con el servicio diferencial de la aerolínea que incluye en todas las tarifas, como equipaje de mano incluido, entretenimiento a bordo o aperitivo gourmet de cortesía.

La promoción, aplicable a destinos nacionales y algunos internacionales, estará disponible hasta el 27 de julio para viajar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027.

Opciones de vuelos

En el ámbito nacional, se pueden adquirir billetes desde 23 euros el trayecto, cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta, para vuelos a Sevilla o Valencia; desde 26 para vuelos con Jerez de la Frontera o Córdoba; o desde 27 para vuelos a Madrid.

Escaleras de acceso a un avión de Binter.

Escaleras de acceso a un avión de Binter. / E. D.

#ModoCanario

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del #ModoCanario que ofrece la aerolínea: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72, en el caso de los vuelos con Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Además, en el caso de las rutas nacionales, la compañía aérea facilita sin coste los vuelos en conexión dentro de Canarias, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago por el mismo precio.

Noticias relacionadas y más

Condiciones del Bintazo

Las personas que deseen aprovechar el Bintazo pueden consultar las condiciones y precios para los distintos destinos de la compañía y adquirir los billetes a través de sus distintos canales de venta: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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