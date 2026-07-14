Vuelos baratos en Canarias: nuevo Bintazo para viajar a destinos nacionales e internacionales desde 23 euros
Los billetes se podrán comprar hasta el 27 de julio, con disponibilidad para viajar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del próximo año
Binter lanza un nuevo Bintazo que permitirá volar fuera de Canarias a precios reducidos con el servicio diferencial de la aerolínea que incluye en todas las tarifas, como equipaje de mano incluido, entretenimiento a bordo o aperitivo gourmet de cortesía.
La promoción, aplicable a destinos nacionales y algunos internacionales, estará disponible hasta el 27 de julio para viajar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027.
Opciones de vuelos
En el ámbito nacional, se pueden adquirir billetes desde 23 euros el trayecto, cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta, para vuelos a Sevilla o Valencia; desde 26 para vuelos con Jerez de la Frontera o Córdoba; o desde 27 para vuelos a Madrid.
#ModoCanario
Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del #ModoCanario que ofrece la aerolínea: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72, en el caso de los vuelos con Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.
Además, en el caso de las rutas nacionales, la compañía aérea facilita sin coste los vuelos en conexión dentro de Canarias, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago por el mismo precio.
Condiciones del Bintazo
Las personas que deseen aprovechar el Bintazo pueden consultar las condiciones y precios para los distintos destinos de la compañía y adquirir los billetes a través de sus distintos canales de venta: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
- Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
- El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
- Lo que era y lo que es: Cuesta Piedra
- Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
- La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
- El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo
- Fraga aspira por decimoprimera vez a la Alcaldía de Adeje tras superar un preinfarto