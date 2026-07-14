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Coyuntura

El turismo confía en crecer un 2,7% este año tras el efecto 'refugio' por la guerra de Irán

El sector facturó un 4,2% más por el trasvase de turistas de países como Chipre y Turquía a España

El presidente de Exceltur, Óscar Perelli.

El presidente de Exceltur, Óscar Perelli.

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El turismo cerró 2025 con un crecimiento del 2,5%, por debajo del 2,8% de avance del conjunto de la economía, después de que en los años posteriores a la pandemia el sector incrementara sus tasas muy por encima del PIB general. Este 2026, el sector aspira a volver a crecer por encima del conjunto nacional, con una previsión de progreso del 2,7%, frente al 2,3% que estima el Banco de España para toda la actividad.

La Alianza para la Excelencia Turística, más conocida como Exceltur, ha revisado así sus previsiones de crecimiento turístico al alza, frente al 2,5% estimado en abril, gracias a un mejor desempeño del previsto en el segundo trimestre del año y las buenas expectativas para el verano. Y el motivo principal es que el país se ha convertido en una suerte de destino 'refugio' de turistas que tenían pensado ir a zonas de Oriente Medio y han cambiado de planes por la guerra de Irán.

El presidente del lobi, Óscar Perelli, ha citado en la presentación de estas cifras el "retroceso" del 3,8% de los turistas en Turquía entre marzo y mayo, con efectos relevantes sobre mercados emisores muy importantes para España como Reino Unido (caída del 8,3%), Francia (retroceso del 5,7%) e Italia (descenso del 8,1%) o de Chipre, cuyo descenso de visitas fue del 18,3% en el mismo periodo.

Y todo eso llevó a que en el segundo trimestre de este año las ventas de las empresas crecieran un 4,2%. Para el verano se espera una ligera desaceleración, pero aun así un avance del 3,2%. “En abril dijimos que el trasvase de turistas desde destinos de Oriente Medio aportaría 4.200 millones al turismo español este año,pero quizás nos hemos quedado cortos si se pone fin al cierre del Estrecho de Ormuz y se normaliza la conectividad aérea”, ha sostenido Perelli.

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Según los cálculos del lobi que agrupa a gigantes del sector como Meliá o Iberia, el sector turístico generaría una contribución económica a España de 218.396 millones de euros de valor añadido, lo que en términos porcentuales implica un peso del 12,9% del PIB.

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Fuente: El Periódico

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